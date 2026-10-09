‘Lo sentimos con mucha fuerza’: Sismo de 7.6 sacude sureste de Panamá

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En un primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) había señalado que el sismo era de 8.0 grados, pero luego ajustó la magnitud a la baja.

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT).

Residentes de la Ciudad de Panamá, visiblemente conmocionados, se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor.

“Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, dijo vía telefónica a The Associated Press Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera, la provincia donde ocurrió el sismo. “Toda la gente está afuera asustada”.

Las autoridades de El Salvador emitieron por su lado una “amenaza moderada de tsunami” que podría tener impacto en sus costas con una crecida de hasta un metro del nivel del mar en las próximas dos horas.

México emite llamado a connacionales en Panamá

El gobierno de México, a través de su embajada en Panamá, pidió a los mexicanos que se encuentren en el país centroamericano seguir las recomendaciones de las autoridades tras el terremoto.

Además, puso a disposición de los connacionales el número de emergencia de la embajada (6705-6215) para casos de asistencia o protección consular.

Sismos en Latinoamérica

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7.2 y 7.5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6 mil 509 muertos, 14 mil 239 viviendas con afectaciones moderadas y 11 mil un viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto, un terremoto de 7.4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486 mil 917 personas pertenecientes a 303 mil 934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4 mil 516 los heridos.

Con información de EFE y AP