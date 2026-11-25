Un policía fue hospitalizado tras una agresión de un grupo armado en una zona donde operaba 'El Chapo Isidro'.

Un enfrentamiento a balazos en Sinaloa entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados ha dejado al menos un agente herido la noche de este miércoles 25 de noviembre.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Yebavito, del Ejido Sinaloa en el municipio de Navolato, a 25 kilómetros al poniente de Culiacán.

Dicho territorio es dominado por la facción del Fausto ‘El Chapo Isidro’, capturado el pasado 20 de noviembre en Guasave .

El grupo interinstitucional realizaba actividades de reconocimiento en la zona por el poblado de Yebavito cuando fueron atacados por hombres armados. Un agente cayó herido, por lo que sus compañeros procedieron a trasladarlo a un hospital.

El llamado de auxilio por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró a las 18:00 horas de este miércoles, donde los agentes de la PEP solicitaban apoyo a las demás corporaciones, ya que estaban siendo agredidos por sujetos armados en el sector norte de Yebavito, donde se hablaba del policía herido.

En estos momentos se mantiene activo un operativo de búsqueda para dar con los responsables de este atentado a quienes forman parte nuestra corporación preventiva.

Corporaciones de seguridad y del grupo interinstitucional desplegaron un operativo de búsqueda y resguardo en la zona y en las inmediaciones del hospital donde se atiende al agente.

Hicieron un llamado a la población no alarmarse, ya que las fuerzas federales acuden en apoyo para brindar seguridad.

La ciudad de Navolato se localiza a 27 kilómetros al poniente de la capital de Culiacán y de acuerdo con información de las autoridades es una zona donde hay grupos delincuenciales ligados al ‘Chapo Isidro’ .

Autoridades de Sinaloa buscan a responsables

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó el enfrentamiento de este miércoles, y agregó que se mantiene activo un operativo de búsqueda para dar con los responsables de la agresión calificada como atentado. Aún no se confirma a qué cártel en Sinaloa pertenecerían los agresores.

“Reiteramos el compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a las y los sinaloenses en un ejercicio de transparencia”, explicaron las autoridades.

Medios locales de Sinaloa advirtieron sobre la ola de violencia en días recientes, y que este miércoles una serie de balaceras en Culiacán y Mazatlán dejaron al menos tres personas sin vida.