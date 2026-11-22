Elementos del Ejército reportaron que fueron agredidos por civiles armados en Sinaloa de Leyva.

A dos días de la captura de Fausto Isidro Meza ‘El Chapo Isidro’, se desarrollan nuevos enfrentamientos armados en Sinaloa la noche de este domingo 22 de noviembre.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que personal de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fueron agredidos en la localidad de El Platanito, en Sinaloa de Leyva.

De acuerdo con la información oficial, los ataques a militares vinieron de civiles armados, quienes dispararon contra los agentes que realizaban labores de reconocimiento en el poblado.

Tras la agresión, las autoridades respondieron y lograron detener a ocho presuntos integrantes de los Beltrán Leyva, facción hasta hace unos días dirigida por ‘El Chapo Isidro’, que podría ser extraditado a Estados Unidos.

Los detenidos habrían participados en los narcobloqueos del viernes 20 de noviembre, que derivó en el aseguramiento de un fusil barret calibre .50, una ametralladora calibre .50mm una ametralladora minimi calibre 5.56 milímetros, equipo táctico, seis vehículos y una torreta.

“Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes”, explicó el Ejército.

¿Qué sabemos de los enfrentamientos en Sinaloa HOY?

De acuerdo con medios locales de Sinaloa, los enfrentamientos entre soldados y narcos habrían comenzado cerca de las 18:00 horas de este domingo sobre la carretera que conecta Sinaloa de Leyva a Ocoroni.

Otros enfrentamientos se registraron en la vialidad que conecta Sinaloa de Leyva con Bacubirito.

El ayuntamiento de Sinaloa de Leyva no emitió ninguna alerta tras los enfrentamientos. Además, las autoridades de Guasave, donde fue detenido ‘El Chapo Isidro’, negaron cualquier alerta o toque de queda, y sostuvieron que las actividades continúan normales para este lunes 23 de noviembre.

Con ello, negaron que se suspendieran las clases en Sinaloa para el lunes y pidieron estar atentos a la información oficial.