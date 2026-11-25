Mujeres participaron en la marcha del 25N en Ciudad de México para exigir justicia y un alto a la violencia machista. (Lucía Flores, El Financiero).

Cientos de mujeres volvieron este miércoles a las calles de Ciudad de México para alzar la voz contra las violencias machistas en un país donde siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

“¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!” es la consigna de la marcha convocada por la Coordinación 8M en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La marcha partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo, a poco más de dos años de la llegada de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la Presidencia de el país.

Este 25 Noviembre 2026 se realizó Marcha por la erradicación de la violencia contra las mujeres (25N). (Lucía Flores, El Financiero). (Lucía Flores)

¿Cuántas mujeres sufren violencia en México?

En 2025, el primer año completo de Sheinbaum como presidenta, México registró tres mil 338 asesinatos de mujeres, un promedio de nueve al día, frente a los 3.739 de 2024, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La convocatoria situó al frente de la marcha a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como a sobrevivientes de violencia machista, seguidas de colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivos de la diversidad sexogenérica, estudiantes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las principales demandas se encuentran el fin de los feminicidios, la presentación con vida de las personas desaparecidas, la tipificación del feminicidio en grado de tentativa y el cese de la criminalización de la protesta feminista.

La marcha feminista del 25 de noviembre llegó al Zócalo de CDMX con exigencias contra los feminicidios y desapariciones.(Lucía Flores, El Financiero). (Lucía Flores)

“Este 25N: no queremos más moños naranjas. Queremos decisiones claras y contundentes para combatir la violencia”, señaló en un comunicado Lizeth Mejorada, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, organización que exige eliminar el aborto de los códigos penales federal y capitalino.

Horas antes de la movilización, las autoridades colocaron vallas para resguardar el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.

La protesta coincide con la presentación este miércoles de la campaña Hombres por la Transformación, en la que el Gobierno federal plantea doce compromisos para involucrar a los hombres en la prevención de las violencias machistas y combatir los estereotipos de género.

La movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reunió a sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones civiles. (Lucía Flores, El Financiero). (Lucía Flores)

Las movilizaciones por el 25N, convocadas también en estados como Nuevo León, Jalisco, Durango y Estado de México, marcan el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que culminarán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

En dos décadas, los feminicidios en México aumentaron un 44.3 por ciento y el uso de armas de fuego en los homicidios de mujeres casi se duplicó, al pasar del 31.6 por ciento en 2006 al 62.1 por ciento, según un informe publicado este miércoles por la organización Data Cívica.

La ONG también documentó un aumento en las desapariciones de mujeres y niñas, de 12 mil 496 en 2023 a 13 mil 610 en 2025. Entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se registraron otras siete mil 216.

Las manifestantes exigieron justicia por feminicidios y desapariciones durante la movilización del 25N. (Lucía Flores, El Financiero). (Lucía Flores)

Además, el 70.1 por ciento de las mexicanas de 15 años o más en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida: el 51.6 por ciento violencia psicológica y el 49.7 por ciento, sexual, según una encuesta del Inegi de 2021.