La Ciudad de México será un caos... otra vez. Este miércoles 25 de noviembre se prevé una intensa jornada de movilizaciones por las marchas programadas en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En las calles de la capital, el corredor Paseo de la Reforma–Centro Histórico será uno de los principales puntos de concentración de las movilizaciones por el 25N.

Colectivas feministas, estudiantes y familiares de víctimas confluirán en distintos momentos del día para visibilizar la violencia económica, la violencia vicaria, así como la emergencia por feminicidios y desapariciones.

¿A qué hora inician las marchas en la CDMX por el 25N?

A partir de las 11:00 horas, el Observatorio de Deudores Alimentarios iniciará sus actividades en la glorieta de La Joven Amajac, donde instalará un tendedero de denuncias públicas. Posteriormente, marchará hacia la Plaza de la Constitución.

En tanto, la Red de Mujeres PILARES convocó a una movilización a las 14:30 horas, que partirá del Monumento a la Revolución con destino a la glorieta de La Joven Amajac y el Hemiciclo a Juárez.

Otra movilización que provocará cortes a la circulación en calles de la CDMX será la marcha central de la Coordinación 8M, prevista para las 15:30 horas.

Los contingentes se congregarán en Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta de La Joven Amajac/la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La salida está programada para las 16:00 horas, con rumbo al Zócalo.

Entre las demandas del pliego petitorio destacan un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad ante los altos índices de feminicidio, tipificar el feminicidio en grado de tentativa, defender los derechos reproductivos y poner fin a la criminalización de la protesta.

Entrar a la CDMX será un caos

Otro frente que generará complicaciones para ingresar a la Ciudad de México será la protesta de integrantes del Gremio Gasero Nacional A.C., quienes convocaron a movilizaciones pacíficas en puntos estratégicos de los principales accesos carreteros de las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa.

Los puntos de afectación previstos a partir de las 11:00 horas son las casetas de cobro de las siguientes autopistas:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Puebla.

Se prevé la participación de 250 agremiados, quienes exigen a las autoridades el cese inmediato de presuntas extorsiones, el establecimiento de márgenes operativos y comisiones justas, frenar la competencia desleal y agilizar sus trámites vehiculares.