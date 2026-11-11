Bacheo en la México-Querétaro provoca cierre temporal: ¿Qué tramo estará inhabilitado y hasta cuándo?

¡Ojo, automovilistas! El Gobierno de Tultitlán, Estado de México, anunció un cierre vial en uno de los accesos a la autopista México-Querétaro debido a trabajos de bacheo, por lo que llamó a los conductores a tomar precauciones y anticipar sus traslados.

De acuerdo con el aviso de las autoridades municipales de Tultitlán, la restricción se aplicará en la rampa de acceso a la autopista México-Querétaro, sobre Mariano Escobedo, en el tramo que inicia desde la avenida José López Portillo, a la altura del puente que conecta con Perinorte.

¿Desde cuándo fue cerrado el acceso a la México-Querétaro?

El cierre vial en la México-Querétaro desde el pasado 10 de noviembre y continuará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 22:00 a 5:00 horas, es decir, durante la noche y madrugada.

Las autoridades informaron que la medida responde a trabajos de bacheo en la zona, por lo que los conductores que acostumbran utilizar este acceso deberán considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Ante las labores de mantenimiento, el Gobierno de Tultitlán pidió a los conductores anticipar sus salidas, respetar los señalamientos viales y reducir la velocidad al circular por la zona.

El cierre será temporal y se realizará únicamente en el horario nocturno establecido, por lo que se recomienda prestar atención a las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Chocan camionetas en la México-Querétaro HOY 11 de noviembre

Un accidente provocó afectaciones a la circulación durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 48, en las inmediaciones del Parador Mixteco.

El percance ocurrió por un choque, situación que generó complicaciones para los automovilistas. Conductores alertaron sobre el accidente en dirección a la Ciudad de México, donde la reducción de carriles dificultó el avance de los vehículos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que, en el kilómetro 48, fue necesario reducir carriles en ambos sentidos para atender la emergencia.

La situación ocasionó afectaciones tanto para quienes se dirigían hacia la capital del país como para los automovilistas que circulaban con destino a Querétaro.

Con información de Quadratín