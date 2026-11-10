Santiago Nieto exhibe anomalías detectadas por la ASF en Querétaro

Santiago Nieto Castillo exhibió anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Querétaro: entre ellas, pagos a personas fallecidas, subejercicios millonarios y un ‘guardadito’ electoral de casi 2 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa realizada este martes, el Coordinador Estatal de la Transformación y Defensa de los Comités de Morena, Santiago Nieto, dijo que el análisis de la cuenta pública 2025 desmiente la narrativa oficial de “cero observaciones” en el gobierno estatal queretano.

Acompañado por legisladores locales de Morena, Nieto exhibió graves irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega del gasto federalizado 2025.

Con documentos oficiales en mano, Nieto Castillo denunció que la administración estatal de Querétaro -encabezada por el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Kuri González-, incurrió en el pago indebido a personas ya fallecidas, remuneraciones a funcionarios en activo con doble cargo y la retención sistemática de mil 974 millones de pesos en ingresos excedentes que no se aplican en beneficio social para utilizarlos como ‘guardaditos’ de cara a los procesos electorales.

De acuerdo con el informe de la auditoría federal, la Secretaría de Educación Pública del estado y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) erogaron 2.5 millones de pesos para cubrir las nóminas de tres trabajadores que simultáneamente ocupaban cargos de elección popular y representaciones sindicales afines a la oposición -incluido un regidor del municipio de Querétaro-, vulnerando la legislación vigente.

Nieto Castillo expuso que la gravedad del informe alcanzó su punto más crítico al cotejar la nómina con las bases de defunción de la Secretaría de Salud, descubriendo que la autoridad educativa estatal efectuó 23 pagos a personas que ya habían muerto durante el ejercicio fiscal 2025.

El morenista denunció que a estas anomalías se sumó la adquisición irregular de mil 200 sillas de paleta para secundarias mediante invitación restringida, procedimiento en el que la USEBEQ omitió la convocatoria y la opinión de cumplimiento del IMSS, orillando al reintegro de más de 4.9 millones de pesos a la Federación.

Nieto Castillo detalló que la ineficiencia en el ejercicio presupuestal obligó a regresar cuantiosos montos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por no haberse aplicado a los objetivos de los programas, entre ellos 4.5 millones de pesos de rendimientos de la Comisión Estatal de Caminos (CEC) y 11.9 millones de pesos en cuentas bancarias del sector salud, acumulando más de 21 millones de pesos reintegrados en áreas de atención prioritaria.

Asimismo, advirtió que la ASF evidenció una falta de disciplina financiera de fondo: el gobierno de Querétaro captó mil 974 millones de pesos en excedentes de libre disposición en 2025 - manteniendo mil 526 millones intactos en bancos al cierre del ejercicio-, los cuales no se destinaron a obras ni servicios básicos para reservarse discrecionalmente con fines electorales, lo que fundamenta la necesidad de reformas fiscales y presupuestales en la entidad.

En el orden municipal, se expuso la existencia de una presunta red de corrupción y contrataciones a sobreprecio tanto en el municipio de Querétaro como en la administración municipal de Corregidora. Se documentó un contrato por 213 millones de pesos para la elaboración de manuales y material literario en la capital con empresas como Litho Formas, en el cual coexisten exfuncionarios del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hoy integrados en la administración municipal.

De igual forma, se demandó una investigación profunda sobre el conflicto de interés en el municipio de Corregidora tras la difusión del exjefe de gabinete vacacionando en un yate de lujo con un contratista gubernamental, evidenciando que el actual sistema anticorrupción local es ineficiente y no sanciona los desvíos de recursos.

Finalmente, frente a los señalamientos de la oposición, se enfatizó que ni Morena ni sus cuadros han violentado la Ley con espectaculares o propaganda anticipada , apostándole al estricto cumplimiento del Estado de Derecho.