Quedó atrás la idea de que Querétaro es bastión del PAN: Santiago Nieto

Santiago Nieto, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM, advirtió que Querétaro dejó de ser bastión del PAN (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Santiago Nieto, coordinador estatal en Querétaro de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, aseguró que atrás quedó el mito de que Querétaro es un bastión del Partido Acción Nacional (PAN).

“Esa idea del bastión que tenían los panistas en el año 2021, cuando ganaron 2 a 1 a nuestra compañera Celia Maya, la verdad es que ya ha quedado atrás”, dijo Nieto en entrevista con El Financiero.

Aseguró que todo está dispuesto para que, ahora sí, el estado se vista de guinda pues hay un enorme sentimiento de cambio en el estado.

“El más del 48 por ciento de las queretanas y queretanos está planteando cambio y solamente y el 45 por ciento la continuidad y ese deseo de cambio pues finalmente lo genera Morena”, refirió.

Advirtió que en la elección del 2024 Morena ganó 3 de los 6 distritos electorales federales, 6 de las 18 presidencias municipales y de haber ido en coalición con sus partidos aliados, hubiéramos ganado 10 de 15 distritos electorales locales.

Dijo que en aquella ocasión lo que dio el triunfo al PAN fue la alianza que hizo con el PRI y Morena fue sola; pero en la elección de 2027 el partido guinda si irá en alianza con los partidos Verde y del Trabajo, lo que abre aún más la posibilidad de triunfo.

Aunado a ello, dijo Nieto, la presidenta tiene niveles de aprobación superiores a la del gobernador. Estimó que ello se debe a la deficiencias en el gobierno del estado, en materia de agua, salud, movilidad, seguridad, costo de vida y corrupción.

“Las encuestas dan en empate. El PT, el Verde y Morena juntos estamos abajo del PAN por 0.2 puntos, o sea un empate real, por eso mencionamos que estamos en empate técnico”, agregó Nieto quien aún no se ve como candidato de Morena a la gubernatura.

Dijo que aún pueden pasar muchas cosas previo a la definición de la candidatura, que se definirá en enero próximo. “Ahorita somos coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación”, puntualizó.

Cuestionado sobre la crisis que se vive en el INE, tras los actos de corrupción y la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei, Nieto dijo que es importante que se realicen las investigaciones y se determinen las consecuencias.

“No queremos ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias, que las autoridades desarrollen sus facultades conforme lo establece la ley”, atajó y descartó que esta situación pueda impactar negativamente en el proceso electoral de 2027.

“Una situación particular de la Presidenta del INE o de un grupo de funcionarios no arroja ninguna desconfianza respecto a la actividad institucional”, concluyó.