Oficiada por Ian McKellen: Así fue la boda de Patrick Stewart y Sunny Ozell en un restaurante mexicano

Sunny Ozell y Patrick Stewart estuvieron juntos por casi dos décadas; la cantante acompañó al actor en sus últimos momentos. (Foto: Unsplash/ EFE)

¿En su banquete ofrecieron tacos, pozole y enchiladas? Patrick Stewart, actor de X-Men que falleció a los 86 años, y la cantante Sunny Ozell tuvieron una de las bodas más inusuales: se realizó en un restaurante de comida mexicana.

La ceremonia no solo fue particular por el lugar en donde se llevó a cabo, sino también porque fue oficiada por el actor Ian McKellen, conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos y uno de los mejores amigos de Patrick.

“Nuestros invitados no tenían ni idea de lo que estaba pasando”, afirmó el también icónico actor del Profesor Charles Xavier durante una entrevista que brindó hace seis años en el programa Jimmy Kimmel Live!.

Patrick Stewart fue Charles Xavier en las películas de 'X-Men' (Foto: Shutterstock).

¿Por qué Patrick Stewart y Sunny Ozell se casaron en un restaurante?

Patrick Stewart compartió en el programa que la boda iba a realizarse oficialmente en Lake Tahoe, Nevada. La pareja había elegido a Ian McKellen con el encargo de oficiar la ceremonia.

La elección del actor, quien también apareció en X-Men como Magneto, no era extraña. Ian y Patrick habían trabajado juntos en diferentes obras de teatro y compartieron el set durante las grabaciones de la cinta de Marvel, lo cual los llevó a desarrollar una buena amistad.

No obstante, durante los preparativos se percataron de que McKellen tenía permisos para oficiar ceremonias únicamente en California y no en todos los estados de Estados Unidos, por lo cual su boda en Lake Tahoe no sería legítima.

“Nos enteramos de que (McKellen) no podía usar sus credenciales en Nevada, donde nos íbamos a casar”, comentó en el programa. Por ello, decidieron realizar una ceremonia previa y oficial con sus amigos más cercanos.

Patrick Stewart tuvo una rara enfermedad antes de morir. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo fue la boda de Patrick Stewart y Sunny Ozell?

Para la ceremonia íntima, la pareja seleccionó uno de los recintos más fuera de lo común: un restaurante de comida mexicana ubicado en California, donde los permisos de Ian McKellen eran válidos.

“Invitamos a Ian, a nuestros otros dos invitados y a un director a cenar a un restaurante mexicano (en California)”, dijo en la entrevista. La boda se realizó de noche, por lo cual el establecimiento estaba a punto de cerrar.

A pesar de ello, los dejaron pasar y se llevó a cabo la ceremonia: “Justo cuando llegamos, ya estaban cerrando, era bastante tarde. Ian había traído una especie de bata, pero nuestros invitados no tenían ni idea de lo que estaba pasando”, comentó.

La pareja finalmente logró casarse: “Nos casamos formalmente en un restaurante mexicano”, afirmó Patrick durante la conversación. Tiempo después llegó la boda que habían planeado, lejos de los platillos de la gastronomía mexicana.

Esta segunda ceremonia sí se llevó a cabo en Nevada durante 2013. Stewart recordó en la entrevista con Jimmy Kimmel Live! que el discurso de su amigo fue realmente especial y emotivo.

Tras su boda, Patrick Stewart compartió una fotografía en su cuenta de X. En ella se le puede ver dentro de una alberca de pelotas junto a Sunny Ozell, a la que agregó un breve mensaje: “Sí, estamos casados”.

Sunny Ozell y Patrick Stewart se casaron en el 2013. (Foto: EFE) (MIKE NELSON/EFE)

¿Cómo fue la relación de Patrick Stewart y Sunny Ozell?

En 2022, Patrick Stewart dio una entrevista a la revista People, en la que recordó que conoció a Sunny en una pizzería en 2008. En aquel momento, Ozell trabajaba como mesera en ese establecimiento.

“Nos pusimos a charlar y me contó lo mucho que había querido ver Macbeth, pero que las entradas estaban agotadas”, comentó. Él le dio su número y le pidió que le llamara después.

Finalmente, la pareja tuvo una cita y poco después comenzó una relación: “Nunca había conocido a nadie como ella (...) Es muy inteligente y está muy bien informada”, dijo a la revista.

Desde entonces, la pareja se mantuvo unida. En el comunicado en el que se informó la muerte de Patrick Stewart se detalló que Sunny estuvo con él durante sus últimos momentos.

“Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a nosotros”, decía el comunicado.