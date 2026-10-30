EU ‘reclama’ a México extradición de ‘El Señor de la A’: ‘Es requerido por tráfico de drogas y personas’

‘El Señor de la A’ es ubicado como el jefe de plaza de La Línea en Rosales; operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”. (Sedena).

El embajador de México en Estados Unidos, Ronald Johnson, afirmó que su país busca a Sergio ‘N’, conocido como ‘El Señor de la A’ para ser extraditado. El líder regional del grupo criminal La Línea fue capturado por autoridades mexicanas en Chihuahua.

En la red social X compartió la publicación donde Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó sobre la detención de Sergio ‘N’.

“Estados Unidos lo busca para su extradición por cargos de narcotráfico y trata de personas”, escribió el embajador.

Johnson agregó que fue detenido por las autoridades mexicanas gracias a las labores de inteligencia militar y al intercambio de información con agencias estadounidenses y que La Línea está vinculado al grupo narcoterrorista Cártel Nuevo Juárez.

En tanto, García Harfuch informó que Sergio ‘N’ tiene una orden de detención provisional para su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y por participar en el tráfico de drogas y personas hacia ese país.

“Reconocemos el trabajo de las Fuerzas Especiales de Defensa así como de la Guardia Nacional, que, mediante operaciones de inteligencia militarlogró la detención en Ojinaga, Chihuahua, de Sergio ‘N’”, escribió el funcionario en la red social X.

¿Qué se sabe de ‘El señor de la A’, detenido en Chihuahua?

‘El Señor de la A’ es ubicado como el jefe de plaza de La Línea en Rosales. Operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado en el comunicado como jefe regional de La Línea, organización afín al Nuevo Cártel de Juárez.

Sergio “N” fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la CDMX para ser presentado ante un juez federal de control, quien determinará su situación jurídica.

Fue en julio del 2026 cuando Estados Unidos sumó a su ‘lista negra’ al Cártel de Juárez y fue denominado como una organización terrorista internacional.

La organización criminal es una de las más antiguas en México. Surgió en los años 80’ bajo el liderazgo de Rafael Aguilar, y comandada por Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’.