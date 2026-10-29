Detienen a ‘El señor de la A’, presunto jefe de plaza de La Línea; tenía orden de extradición a EU

El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. (Foto: X / García Harfuch)

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano informaron sobre la detención de Sergio “N”, alias “El señor de la A”, señalado como jefe de plaza de La Línea en el municipio de Rosales, Chihuahua, y vinculado al Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ).

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la captura ocurrió el miércoles 28 de octubre en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, durante un operativo derivado del intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar.

El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, informó la dependencia.

En el mismo operativo fue detenida otra persona. Ambos casos quedaron bajo procedimientos distintos para determinar la situación jurídica de los involucrados.

¿Quién es ‘El señor de la A’, detenido en Chihuahua?

Según la Secretaría de Defensa, Sergio “N” es considerado jefe de plaza de La Línea en Rosales y presunto responsable del trasiego de drogas y tráfico de personas de México a Estados Unidos.

La dependencia también indicó que operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado en el comunicado como jefe regional de La Línea, organización afín al Nuevo Cártel de Juárez.

Tras su captura, Sergio “N” fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez federal de control, quien determinará su situación jurídica.

La Defensa precisó que la orden en su contra es de detención provisional con fines de extradición.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también reportó la detención de Sergio “N”.

“Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país”, informó a través de sus redes sociales.