¿Quiénes son Gamaliel Garza García y su hijo, empresarios que EU liga con el Cártel del Noreste?

Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, aparecieron en la lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Nuevo Laredo, Tamps.- Además de revelar el negocio del Cártel del Noreste con las carreras de caballos, las autoridades de Estados Unidos pusieron bajo escrutinio el nombre de dos empresarios mexicanos con presuntos vínculos con el CDN: Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías.

Según las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el Cártel del Noreste, padre e hijo están a la cabeza de una red de empresas relacionadas con la construcción, la venta de gasolinas, gas y las carreras de caballos que se realizan en el hipódromo y restaurante bar La Molienda, a las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) colocan en el centro de los señalamientos a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), compañía a la que Washington le atribuye un papel en el manejo de contratos públicos y el presunto financiamiento de campañas políticas favorables al grupo criminal.

“La empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), ha sido utilizada por el Cártel del Noreste (CDN) para canalizar dinero hacia las campañas electorales de los candidatos políticos de su preferencia. Además, CEGESA ha obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente ha subcontratado esos trabajos a personas vinculadas al CDN”, señala el documento del Departamento del Tesoro estadounidense.

Esos señalamientos fueron rechazados por autoridades mexicanas. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo señaló que, al momento de las contrataciones, las empresas no estaban en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.”

Autoridades de EU vinculan a Gamaliel Garza García, Gamaliel Garza Elías y a sus empresas con el Cártel del Noreste. (Departamento del Tesoro de EU)

Perfil: ¿Quién es Gamaliel Garza García y qué empresas tiene?

Autoridades de Estados Unidos identifican a Gamaliel Garza García como un empresario mexicano con actividades en la construcción, el suministro de materiales y venta de combustibles.

Su empresa “CEGESA es una de las principales beneficiarias de contratos gubernamentales en el norte del país, incluidos los otorgados por el gobierno del municipio de Nuevo Laredo y el del estado de Tamaulipas”, señala Estados Unidos.

Construcciones y Edificaciones Garza Elías se creó hace 10 años, en marzo de 2016, en Villaldama, Nuevo León, y reporta tener su domicilio en el municipio de Anáhuac. Sus actas públicas disponibles en el Registro Público de Comercio señalan que su accionista mayoritario es Gamaliel Garza García, mientras que su hijo, Gamaliel Garza Elías, es el socio minoritario.

Según la hipótesis del Departamento del Tesoro, CEGESA habría obtenido contratos gubernamentales mediante actos de corrupción y posteriormente subcontratado trabajos a personas relacionadas con el Cártel del Noreste.

Otra de las empresas de Garza García es Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), que se dedica al suministro de materiales de construcción. De acuerdo con la versión estadounidense, CEGESA ejecutaba o subcontrataba las obras, mientras COPASA proporcionaba los materiales.

Gamaliel Garza García, dueño de CEGESA, empresa con presuntos nexos con el Cártel del Norestes, posee un equipo de carreras de caballos. (Foto: Tomada de Facebook)

El entramado empresarial señalado por EU incluye otras compañías constructoras y negocios de distribución y transporte de gas; entre ellos están:

Construaceros del Fuerte,

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios,

Distribuidora de Gas Económico,

Gas Energía Confiable,

Propane Trading Group y

Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.

La OFAC incluyó estas firmas en las medidas adoptadas contra la red que atribuye a Garza García y al Cártel del Noreste.

¿Qué respondió CEGESA a los señalamientos de EU?

A través de un comunicado, CEGESA rechazó los señalamientos en la designación, negó cualquier vínculo con organizaciones criminales y desmintió la supuesta participación en el financiamiento de campañas políticas.

“Nuestra empresa rechaza de manera categórica los señalamientos contenidos en dicha designación, así como cualquier vínculo con organizaciones al margen de la ley. Aclarando que una designación de la OFAC es un acto administrativo de una autoridad extranjera; no constituye una sentencia ni una resolución judicial.

“Nos deslindamos de cualquier conducta ilegal, así como de brindar apoyo, financiamiento o facilidades logísticas a grupos criminales. Nuestra trayectoria se ha construido con base en el trabajo técnico, el esfuerzo de nuestro personal y el cumplimiento de las leyes y normas mexicanas”

CEGESA agregó que los “contratos con particulares y con entidades públicas se han obtenido conforme a los procedimientos que establece la ley”.

A través de su representante legal, Gamaliel Garza García, CEGESA señaló que trabaja con un equipo legal especializado para presentar las pruebas necesarias, aclarar esta situación y solicitar la pronta remoción de la lista de la OFAC, afirmando que colaborará con las autoridades mexicanas que así lo requieran.

Empresario señalado por EU de nexos con el Cártel del Noreste firmó contratos por 110 mdp con Nuevo León

Uno de los contratos de CEGESA es con el Gobierno de Nuevo León. La empresa acumuló al menos tres contratos de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT), por un monto conjunto de 110 millones de pesos, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción.

Los trabajos se relacionaron con la infraestructura del Puente Internacional Colombia-Laredo.

Entre los contratos reportados figuran uno por aproximadamente 70 millones de pesos, adjudicado en julio de 2023 para construir casetas y carriles de acceso; otro por 25 millones, otorgado en febrero de ese año para mejorar la fachada del parador turístico, y uno por 15 millones en julio de 2022 para trabajos de terracería y suministro de materiales.

¿Qué dijo Codefront sobre los señalamientos de EU contra CEGESA?

Codefront respondió que ignoraba las presuntas irregularidades o señalamientos del contratista Construcciones y Edificaciones Garza Elías, SA de CV.

“Antes de ser señalada y sancionada por el Departamento del Tesoro de EU, lo cual ocurre hasta ahora, la reputación de Cegesa era intachable, de acuerdo a la información pública disponible en ese momento (…) El currículum de Cegesa nos pareció satisfactorio, dada la vasta experiencia que tenía con una empresa estadounidense del nivel de Kansas City Southern, una de las empresas ferroviarias más importantes de Norteamérica y de las empresas con más presencia en la región fronteriza", señaló Codefront en un comunicado.

Gamaliel Garza García y su afición por las carreras de caballos

Además de sus actividades como empresario de la construcción y los combustibles, Gamaliel Garza García participa en competencias hípicas tanto en México como en Estados Unidos; sus ejemplares han competido en “algunas de las pistas más prestigiosas” de California y Nuevo México.

Garza García tiene el control de Cuadra San Dibanh, caballeriza especializada en caballos cuarto de milla que competían en La Molienda y con sede en Anáhuac, Nuevo León.

Los caballos de Gamaliel Garza García han competido en México y Estados Unidos, obteniendo ganancias, señalan las autoridades de EU. (Foto: Tomada de Facebook)

Apenas el pasado 3 de octubre, Midnight Rambler, uno de sus caballos, ganó seis mil dólares en una carrera celebrada en Los Alamitos, California, según reportes periodísticos.

Entre 2024 y 2026, con los caballos High Resolve, Hard to Explain, Uptick, Wee Political, Accelerated y Devils Tower, Gamaliel Garza García obtuvo 66 mil dólares en al menos nueve carreras en pistas de Estados Unidos.

Para el Departamento del Tesoro, esas actividades forman parte de una estructura comercial más amplia que presuntamente habría servido para respaldar operaciones del Cártel del Noreste.

¿Quién es Gamaliel Garza Elías, uno de los señalados por EU por presuntos vínculos con el CDN?

Nacido en Nuevo Laredo en julio de 1997, Gamaliel Garza Elías, hijo del socio mayoritario de CEGESA, aparece en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EU por su participación en la empresa de su padre.

De acuerdo con Estados Unidos, Garza Elías habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos favorecidos por el Cártel del Noreste.

EU sancionó negocios vinculados al Cártel del Noreste.

Su inclusión en la lista de sancionados se sustenta, de acuerdo con la OFAC, en su papel dentro de la compañía y en haber actuado presuntamente en nombre de la empresa señalada.

A diferencia de su padre, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen el control de una red empresarial más amplia y la participación en el negocio hípico, el señalamiento contra el hijo se concentra en su intervención operativa en CEGESA y en el presunto financiamiento político.