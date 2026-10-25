‘Perfecta’: Nace Raquel, la tercera hija de Mariana Rodríguez y Samuel García en Nuevo León

Mariana Rodríguez 'suena' como posible candidata de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León.

Raquel, la tercera hija del matrimonio del gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, nació este domingo 25 de octubre, informó la pareja en su cuenta de Instagram.

El nacimiento de Raquel se adelantó tres días respecto a la fecha prevista. García y Rodríguez compartieron los primeros detalles de su hija. “Bienvenida Raquel. 25 de octubre 2026. 3.080 kg. Perfecta”, escribieron.

Mariana Rodríguez ingresó a un hospital privado de San Pedro Garza García el sábado 24 de octubre después de presentar contracciones durante una revisión médica. Tras los monitoreos, los especialistas determinaron que permaneciera internada ante el avance del trabajo de parto.

Durante las horas previas, la funcionaria compartió con sus seguidores parte del proceso médico y confirmó que permanecería en el hospital para dar a luz.

La llegada de Raquel fue documentada por la pareja en sus plataformas digitales, donde también compartieron momentos posteriores al alumbramiento y el encuentro del gobernador con su hija recién nacida.

Con la llegada de Raquel, Samuel García y Mariana Rodríguez se convierten en padres de tres niñas: Mariel, quien nació en 2023; Isabel, en 2025, y ahora Raquel, en 2026.

¿Cuándo anunciaron Samuel García y Mariana Rodríguez su tercer embarazo?

La pareja anunció que esperaba a su tercer bebé el 22 de abril de 2026, mediante un video familiar publicado en redes sociales. En la grabación apareció Mariel, su hija mayor, quien anunció que se convertiría nuevamente en hermana mayor.

Posteriormente, el 6 de mayo, García y Rodríguez revelaron que esperaban otra niña. Para dar a conocer la noticia, realizaron una celebración familiar en la que participaron Mariel e Isabel y reventaron un globo con confeti rosa.

Días antes del nacimiento, el gobernador también se refirió públicamente al embarazo de su esposa. El 13 de octubre, al hablar sobre las elecciones de Nuevo León de 2027, señaló que Mariana Rodríguez estaba concentrada en la llegada de su tercera hija y no en una eventual candidatura a la gubernatura.

“Ella no está en esa ruta; está pensando en que va a ser mamá de tres niñas”, declaró entonces el mandatario estatal.