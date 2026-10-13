¿Mariana Rodríguez no buscará gubernatura de NL? ‘Está pensando en ser mamá de 3’, dice Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló este martes 13 de octubre que su esposa, Mariana Rodríguez, no está enfocada en la candidatura a la gubernatura del estado, ya que actualmente se prepara para el nacimiento de su tercera hija, previsto para las próximas dos semanas.

“Mi esposa, si Dios quiere, en dos semanas dará a luz a nuestra tercera hija. Ella no está en esa ruta; está pensando en que va a ser mamá de tres niñas”, declaró el mandatario de Nuevo León al referirse a las aspiraciones políticas de su esposa rumbo a las elecciones de 2027.

Aunque sus declaraciones apuntan a que Mariana Rodríguez no está enfocada en una candidatura, Samuel García no anunció un descarte formal de una eventual aspiración política de su esposa.

Las declaraciones ocurren en medio de la incertidumbre sobre quién podría contender por la gubernatura de Nuevo León, elección para la que Movimiento Ciudadano todavía no define a su candidato o candidata.

Por esta razón, el gobernador consideró que aún falta tiempo para comenzar con las definiciones y señaló que, dentro de su partido, hay más de diez perfiles que han sido considerados por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Lo que ha manifestado Movimiento Ciudadano, y yo comparto como parte de ese movimiento, es que todavía falta tiempo y hay más de diez candidatos que el mismo Jorge Álvarez Máynez ha visto con buenos ojos para Nuevo León”, sostuvo.

Samuel García critica a Morena por adelantarse a candidaturas rumbo a elecciones de 2027

Samuel García, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, cuestionó que Morena aborde desde ahora el tema de las candidaturas, al considerar que los morenistas deberían concentrarse en sus responsabilidades de gobierno.

“Desgraciadamente, se están distrayendo de su trabajo, que es trabajar por Nuevo León”, expresó.

El gobernador de Nuevo León recordó que, de acuerdo con los tiempos que mencionó, los registros de las candidaturas a las gubernaturas serían el 20 de marzo y las campañas comenzarían el 4 de abril, por lo que insistió en que todavía faltan varios meses para esa etapa del proceso electoral.

Ante esto, García aseguró que está concentrado en concluir su administración y precisó que le queda un año completo de gobierno, de octubre de 2026 a octubre de 2027.