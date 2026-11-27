Monreal rechazó el canal de denuncias de la DEA y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó como violatorio de la Constitución el canal de denuncias que habilitó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para recibir información sobre organizaciones criminales mexicanas.

El legislador consideró que este mecanismo representa una intromisión en las atribuciones de las autoridades mexicanas y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la iniciativa de la agencia estadounidense.

“Invade las esferas de competencia del país y es una actitud violatoria de la Constitución, de la ley y de nuestra soberanía”, sostuvo Monreal a medios este viernes.

El también coordinador de Morena en San Lázaro señaló que el Congreso de la Unión exige que la DEA se abstenga de intervenir en asuntos internos de México.

“Me parece un exceso y una desmesura de quienes lo han propuesto en la DEA”, agregó el diputado, quien coincidió con el posicionamiento de la mandataria federal sobre la defensa de la soberanía nacional.

¿Qué canales de denuncia abrió la DEA en México?

El pasado 25 de noviembre, la DEA anunció la habilitación de líneas de comunicación para recibir información confidencial y anónima sobre integrantes y colaboradores de organizaciones criminales mexicanas, así como funcionarios públicos presuntamente vinculados con el narcotráfico y redes de lavado de dinero.

La agencia estadounidense dispuso un canal para recibir información relacionada con el Cártel de Sinaloa y otro para reportes sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las opciones de contacto se encuentran WhatsApp, Signal y correo electrónico. La DEA aseguró que la identidad y seguridad de quienes proporcionen información estarán protegidas.

El anuncio fue difundido por el administrador de la DEA, Terrance Cole, quien invitó a la población a utilizar estos mecanismos para aportar datos que permitan identificar redes criminales y posibles actos de corrupción.

México presenta queja ante EU por líneas de denuncia de la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 27 de noviembre que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una queja formal ante la Embajada de Estados Unidos por la habilitación de estos canales de comunicación.

La mandataria consideró que la DEA no debe establecer mecanismos de intervención directa en asuntos que corresponden a las instituciones mexicanas, pues el país cuenta con autoridades encargadas de recibir denuncias, investigar delitos y combatir la delincuencia organizada.

Un día antes, el Gabinete de Seguridad también rechazó la medida y recordó que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe regirse por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El Gobierno federal sostuvo que México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio.

Con información de Quadratín.