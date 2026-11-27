¡Próxima parada: Cholula! Después de un fin de semana marcado por la visita de bandas como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, se celebra el Tecate Comuna en el área metropolitana de Puebla.

Si no eres tanto del Flow Fest, no te preocupes, pues la música alternativa viaja al bello pueblo mágico de Cholula, conocido por tener una zona arqueológica, una alta concentración de iglesias novohispanas y una rica vida nocturna.

Cartel de Tecate Comuna: Fecha, sede y cómo quedan los horarios para el festival en Cholula

Tecate Comuna se celebra el sábado 28 de noviembre de 2026 en Foro Cholula, Puebla. Aunque se había anunciado un cambio de sede al Autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, las quejas del público provocaron que se regresara a la sede original.

Las puertas abren desde el mediodía para dar acceso a que los asistentes puedan disfrutar de las primeras presentaciones, donde se podrá ver a bandas como La Bande-Son Imaginaire, Leo Rizzi o Veintiuno, grupo de rock español originario de Toledo.

Cabe destacar que las taquillas estarán abiertas desde las 10:00 am, para quienes deseen comprar sus boletos o recogerlos mediante el sistema pick-up. También se pueden adquirir mediante el servicio de la boletera eticket en línea.

Algunos de los actos destacados incluyen a Little Jesus a las 3:30 pm (Escenario Comuna), División Minúscula a las 4:15 pm (Escenario Tecate), The Flaming Lips a las 6:00 pm (Tecate) —empalmándose con Cuarteto de Nos (Escenario Mágico)—, José Madero a las 7:00 pm (Comuna) junto a DLD (Escenario Templo), y Caifanes a las 8:00 pm (Tecate).

Hacia el cierre del festival se presentan Enjambre (Comuna) y The Mars Volta (Templo) a las 9:15 pm, seguidos por Babasónicos a las 10:15 pm (Tecate), Moenia a las 11:25 pm (Comuna), y el cierre a cargo de Los Auténticos Caligaris a partir de las 12:25 am (Tecate).

Otro número de nicho, aunque destacado, es el de Love of Lesbian, que se presenta a las 5:05 en el Escenario Templo como parte de su gira por México antes de tomar una pausa indefinida.

Horarios completos para el Tecate Comuna:

Recomendaciones para el Tecate Comuna: Se esperan bajas temperaturas y lluvia

Dada la llegada de la primera tormenta invernal a México, se esperan bajas temperaturas (9 a 12° C), acompañadas por cielos nublados y altas posibilidades de lluvia (70%) en Cholula para el Tecate Comuna.

Ante esto, la organización del festival recomienda asistir bien abrigado y con ropa impermeable, además de llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

También se recomienda, a quienes ya compraron boleto digital, transferir con tiempo los boletos a un wallet ya sea de Apple o Google, dado que la tecnología NFC es más eficiente y agiliza la entrada de los asistentes.

También debes considerar que el evento es para todas las edades, y que pagan boleto niños a partir de 3 años. Asimismo, hay que destacar que no se permiten los reingresos una vez que el ticket sea escaneado.

¿Cómo llegar a Tecate Comuna en Cholula?

Para facilitar el traslado de los asistentes al festival Tecate Comuna, la organización ha dispuesto diversas alternativas de transporte público local y viajes redondos desde la Ciudad de México.

Transporte público local (llegada)

Para quienes se trasladen dentro de Puebla y zonas conurbadas, la organización recomienda utilizar el transporte público convencional, ya que existen seis rutas de camión que cuentan con parada frente al recinto.

Estas unidades operan en un horario de 5:00 am a 22:00 pm —con tiempos de llegada ajenos a la logística del festival— y se sugiere apoyarse en la aplicación Moovit para planificar el trayecto:

Línea Puebla - Cholula y Anexas Ramal Puebla - San Pedro Cholula - Cetis

Línea Puebla - San Pedro Cholula - San Jerónimo Tecuanipan - Tianguismanalco

Línea Puebla - Cholula y Anexas Ramal Puebla - San Pedro Cholula - Atzompa

Línea Puebla - Cholula y Anexas Ramal Puebla - San Pedro Cholula - Santa Isabel Cholula

Ramal Puebla - San Pedro Cholula - San Cristóbal Tepontla

Línea Puebla - Cholula y Anexas Ramal Puebla - San Pedro Cholula - Barrio de San Luis Tehuiloyocan

Rutas especiales de regreso

Al concluir la jornada musical, se habilitarán cuatro rutas nocturnas de camión para garantizar el retorno seguro de los asistentes. Este servicio funcionará de 22:00 a 4:00 horas con un costo de entre $30 y $45 pesos, pagaderos únicamente en efectivo al abordar.

Los puntos de ascenso estarán ubicados sobre la Recta Cholula - Puebla, frente a la salida del Foro Cholula cruzando el puente peatonal, donde habrá señalética y personal de apoyo:

Ruta Cholula

Ruta Centro

Ruta Capu

Ruta 11 Sur

Transporte desde CDMX (Ticket2Ride)

Para el público que viaja desde la capital del país, el servicio oficial Ticket2Ride ofrece traslados redondos disponibles a través de la plataforma Eticket en dos modalidades: solo transporte por $1,060 MXN o paquete de transporte más boleto del festival por $2,885 MXN (ambos precios incluyen cargos).

Todas las rutas saldrán a las 11:00 horas con una tolerancia máxima de 30 minutos, mientras que el regreso partirá 45 minutos después de finalizado el evento desde los siguientes puntos:

Mundo E: Antiguo Camino a Santa Mónica (ahora calle Benito Juárez), entre Convento de Acolman y Periférico, frente a Funeraria Gayoso.

Antiguo Camino a Santa Mónica (ahora calle Benito Juárez), entre Convento de Acolman y Periférico, frente a Funeraria Gayoso. Perisur: Calle Zacatepetl, entre Periférico y Av. Centro Comercial, frente a Palacio de Hierro.

Calle Zacatepetl, entre Periférico y Av. Centro Comercial, frente a Palacio de Hierro. Condesa: Calle Parque España esquina con Av. Veracruz, colonia Roma, en la glorieta del parque frente al Hotel Condesa.

Objetos permitidos y prohibidos para Tecate Comuna

De acuerdo con la organización del evento, esta es la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos:

Objetos permitidos

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema/gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie stick

Pomada de labios y lip gloss cerrados

Cámaras de grabación (máximo 12 cm)

Bolsas pequeñas (30 x 30 cm)

Gel antibacterial

Medicinas (es necesaria una prescripción médica)

Objetos prohibidos