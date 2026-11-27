Elizabeth Holmes consiguió más de 700 millones de dólares de inversionistas mediante declaraciones falsas sobre las capacidades de la tecnología de Theranos. (Foto: AP, IMDB, ChatGPT)

Con apenas unas gotas de sangre, Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina y dejar atrás los métodos tradicionales de los análisis clínicos. Su propuesta, que conquistó a empresarios e inversionistas, terminó por convertirse en uno de los mayores escándalos financieros de Silicon Valley, cuya historia llega a la pantalla grande con el documental Puedes verlo todo (You Can See Everything).

La producción del estudio A24 explora la historia de la fundadora de Theranos, quien pasó de ser considerada una de las empresarias más prometedoras de Estados Unidos a recibir una condena de 11 años y 3 meses de prisión por defraudar a inversionistas.

El documental, que llegó a los cines de México el pasado 26 de noviembre, ofrece una perspectiva distinta del escándalo de Theranos. Para ello, los cineastas convivieron con Elizabeth Holmes y su familia durante las últimas semanas de libertad de la empresaria.

¿De qué trata la película ‘Puedes verlo todo’?

Bajo la dirección de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, el documental se remonta a 2023, cuando faltaban 34 días para que Elizabeth Holmes comenzara a cumplir su condena en una prisión federal de Estados Unidos.

La fundadora de Theranos y su pareja, Billy Evans, abrieron las puertas de su hogar a un equipo de filmación para que documentara su vida cotidiana, su relación familiar y los momentos previos a la separación de sus 2 hijos.

Lo que en un principio parecía un retrato íntimo de la empresaria se convirtió en un proyecto de 3 años que explora las contradicciones de Holmes, su insistencia en defender su inocencia y sus esfuerzos por cambiar la percepción pública sobre ella.

Más allá de las irregularidades financieras de Theranos, el documental aborda las consecuencias personales del escándalo y muestra cómo Holmes afrontó la posibilidad de permanecer alejada de su pareja y sus hijos durante varios años.

La producción también explora cómo la cultura empresarial de Silicon Valley favoreció el éxito de emprendedores como Elizabeth Holmes, quienes consiguieron el respaldo de grandes inversionistas con la promesa de desarrollar tecnologías revolucionarias, pese a las dudas sobre su funcionamiento.

¿Cómo surgió Theranos y en qué consistió su fraude?

Elizabeth Holmes tenía 19 años cuando abandonó sus estudios de ingeniería química en la Universidad de Stanford para fundar Theranos en 2003.

Su objetivo era desarrollar una tecnología capaz de realizar cientos de análisis clínicos a partir de pequeñas muestras de sangre extraídas mediante una punción en el dedo, sin necesidad de recurrir a los métodos convencionales.

Uno de sus principales dispositivos, conocido como Edison, prometía ofrecer resultados rápidos, precisos y económicos. La propuesta atrajo a inversionistas como el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y permitió que la compañía alcanzara una valoración de 9 mil millones de dólares.

Sin embargo, la tecnología de Theranos solo permitía realizar un número limitado de pruebas y presentaba problemas de precisión. Para ofrecer sus servicios, la empresa recurrió a equipos convencionales de otros fabricantes.

De acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Holmes y Ramesh ‘Sunny’ Balwani, expresidente de Theranos y entonces pareja sentimental de la empresaria, consiguieron más de 700 millones de dólares de inversionistas a través de declaraciones falsas sobre las capacidades de su tecnología, sus acuerdos comerciales y su situación financiera.

En octubre de 2015, el periodista John Carreyrou publicó una investigación en The Wall Street Journal que expuso las irregularidades de la compañía, la cual terminó por desaparecer en 2018.

Elizabeth Holmes recibió una condena de 11 años y 3 meses de prisión en noviembre de 2022 por defraudar a inversionistas de Theranos, aunque fue absuelta de 4 cargos relacionados con el fraude a pacientes. Mientras que, Ramesh Balwani fue declarado culpable de defraudar tanto a inversionistas como a pacientes y recibió una sentencia de 12 años y 11 meses de prisión.

Elizabeth Holmes Elizabeth Holmes se encuentra en prisión desde mayo de 2023 tras ser declarada culpable de fraude a inversionistas (Foto: AP)

¿Cómo recrearon el fraude de Theranos en ‘Puedes verlo todo’?

A diferencia de otras producciones sobre el caso Theranos, Nathan Fielder y Lance Oppenheim tuvieron la oportunidad de trabajar directamente con Elizabeth Holmes y conocer su entorno familiar.

Fielder también aparece frente a las cámaras e interactúa con la exempresaria y su pareja. Sus intervenciones permiten cuestionar el relato que ambos presentan sobre el escándalo y contrastarlo con las contradicciones que surgen durante el rodaje.

La producción combina material documental con recreaciones cinematográficas en las que participan Amanda Seyfried y Christopher Abbott, quienes interpretan a Holmes y Evans, respectivamente.

Para Seyfried, esta no es la primera ocasión en la que interpreta a la fundadora de Theranos. La actriz dio vida a la empresaria en The Dropout, miniserie de 2022 por la que obtuvo un premio Emmy.

A través de estos recursos narrativos, Puedes verlo todo explora los límites entre la realidad y la ficción, así como la construcción de la imagen pública de una mujer que, durante años, convenció a inversionistas de que tenía en sus manos el futuro de la medicina.