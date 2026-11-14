La historia de Mayté Cordeiro, la funcionaria de Puebla que se volvió actriz de doblaje en ‘Las Leyendas’

Mayté Cordeiro pasó de trabajar como funcionaria pública en Puebla a convertirse en la voz de Teodora Villavicencio, personaje de 'Las Leyendas' que interpreta desde 2007. (Foto: Ánima Studios, ChatGPT)

Una broma para romper la tensión en una oficina convirtió a Mayté Cordeiro en actriz de doblaje. La funcionaria de Puebla entró a una cabina de grabación casi por casualidad, sin imaginar que su voz daría vida a Teodora Villavicencio, uno de los personajes más conocidos de Las Leyendas.

Antes de convertirse en actriz de doblaje, María Teresa Cordeiro Mejía trabajaba en la Secretaría de Cultura de Puebla, donde conoció a Ricardo Arnaiz, director de La leyenda de la Nahuala (2007), una producción inspirada en los relatos sobrenaturales del folclore mexicano.

La película cuenta la historia de Leo San Juan, un niño que puede ver fantasmas, quien vive distintas aventuras acompañado de Teodora Villavicencio, Don Andrés y Alebrije. Su éxito dio origen a nuevas películas y a una serie animada de Netflix, en las que Cordeiro continuó como Teodora, un personaje que inicialmente tenía un papel secundario.

¿Cómo conoció Mayté Cordeiro al creador de ‘Las Leyendas’?

Todo comenzó cuando Ricardo Arnaiz acudió a la Secretaría de Cultura de Puebla en busca de apoyo para producir La leyenda de la Nahuala. Ahí se encontró con Mayté Cordeiro, una funcionaria encargada de revisar y evaluar proyectos culturales en la entidad.

En ese momento, Cordeiro era responsable de analizar las propuestas culturales, por lo que tuvo que revisar el proyecto de Ricardo Arnaiz y determinar qué ajustes necesitaba para conseguir el financiamiento para la película mexicana.

Durante una entrevista realizada por Arnaiz en redes sociales, con motivo del décimo aniversario de la película, la actriz recordó que su trabajo consistió en ajustar algunos aspectos del proyecto: “Cuando me pidió el secretario una valoración de lo que tú estabas proponiendo, solamente vi que había que ajustar algunas cosas y realmente era tomar un sueño y ponerlo un poco más aterrizado a una realidad para que se pudiera concretar”, explicó.

El proceso exigió aprender sobre la industria cinematográfica y la presentación de proyectos para conseguir financiamiento. Además, Cordeiro debía supervisar cuidadosamente la utilización de recursos públicos.

Aunque su trabajo se centraba en aspectos administrativos, tenía una formación vinculada con la pintura, la escultura, la danza y el teatro, disciplina que practicó durante varios años antes de convertirse en funcionaria pública.

Mayté Cordeiro lleva doblando el personaje de Teodora Villavicencio por casi 20 años (Foto: Ánima Studios)

La broma que convirtió a Mayté Cordeiro en Teodora Villavicencio

Las visitas de Mayté Cordeiro al equipo de La leyenda de la Nahuala causaban nerviosismo, pues la funcionaria era responsable de supervisar los recursos públicos destinados para la animación y revisar los avances del proyecto.

Para reducir esa tensión, Cordeiro decidió hacer una broma a Ricardo Arnaiz y su equipo: les contó que uno de sus sueños era convertirse en actriz y participar en una película.

“Lo dije como muy en broma porque yo ya no sabía cómo hacer que se relajaran un poco porque yo sentía que cada vez que yo llegaba todo el mundo se ponía así con las uñas de fuera (...) Al final eran recursos públicos y teníamos que tener mucho cuidado de lo que estaba sucediendo”, relató.

Ricardo Arnaiz explicó que Teodora Villavicencio surgió de sus experiencias personales cuando se mudó de Monterrey a Puebla. Al cineasta le llamó la atención la manera de hablar de algunas jóvenes poblanas, por lo que decidió inspirarse en ellas para crear a una adolescente de clase acomodada que tendría una participación secundaria en La leyenda de la Nahuala.

“Teodora Villavicencio nació porque yo nací en Monterrey y me vine a vivir a Puebla. Me llamó mucho la atención que las niñas hablaban bien fresas”, recordó el director.

Aunque Teodora Villavicencio estaba pensada para tener una participación secundaria en la película, todavía necesitaban encontrar a quien le diera voz. Fue entonces cuando Ricardo Arnaiz y Gabriel Villar, director de audio, decidieron aprovechar la broma de Mayté Cordeiro y ofrecerle una prueba para interpretar al personaje.

El cineasta confesó que ambos tenían dudas sobre cómo rechazar a la funcionaria si su interpretación no resultaba adecuada. Sin embargo, cuando entró a la cabina, descubrieron que su personalidad coincidía con las características que buscaban para Teodora Villavicencio.

Su acento poblano y su manera de hablar encajaban con la personalidad de una adolescente de clase acomodada, por lo que consiguió el papel.

La sorpresa no terminó ahí. Arnaiz reconoció que Cordeiro aportó expresiones y gestos que no estaban contemplados originalmente en el guion: “Realmente tú creaste a Teodora Villavicencio. O sea, nadie te dijo que lo hicieras así”, expresó el director.

La actriz recordó que, al conocer el diseño animado del personaje, descubrió movimientos propios, como levantar una ceja o colocar las manos sobre la cintura cuando se enojaba.

De esta manera, Mayté Cordeiro pasó de trabajar como funcionaria pública a convertirse en actriz de doblaje, una trayectoria que guarda cierta similitud con la de Fernanda Tapia, actual directora de Radio Educación.

¿Qué películas de ‘Las Leyendas’ ha participado Mayté Cordeiro?

La participación de Cordeiro no estaba destinada a convertirse en una trayectoria dentro del doblaje. La propia actriz reconoció que Teodora era originalmente un personaje secundario y que nunca imaginó las oportunidades que surgirían después de aquella grabación.

Cuando Ánima Estudios retomó la franquicia, recibió una nueva invitación para interpretar al personaje. Aunque ya tenía experiencia con la primera película, debió prepararse y tomar clases para trabajar con profesionales del doblaje.

Su voz volvió a escucharse en otras producciones de la franquicia Las Leyendas, entre ellas:

La leyenda de la Llorona (2011).

(2011). La leyenda de las momias de Guanajuato (2014).

(2014). La leyenda del Chupacabras (2016).

(2016). La leyenda del Charro Negro (2018).

(2018). Las Leyendas (2017), serie animada de Netflix.

(2017), serie animada de Netflix. Las Leyendas: El origen (2022).

(2022). La leyenda de los Chaneques (2023).

(2023). La venganza del Charro Negro (2026).

Pero la experiencia también transformó su vida fuera de las películas. Cordeiro explicó que participar en el proyecto le permitió recuperar una vocación artística que había dejado en segundo plano por sus responsabilidades profesionales.

“No voy a volver a dejar esta parte mía creativa porque me aporta demasiado, me hace estar como muy bien conmigo y volví a pintar y volví a actuar y volví a lo que realmente me gustaba sin dejar de trabajar en la otra parte que era lo que me daba de comer”, relató Mayté Cordeiro.

Aquella broma con la que Mayté Cordeiro buscaba relajar al equipo de producción terminó por cambiar su trayectoria profesional. Su deseo de convertirse en actriz se hizo realidad al darle voz a Teodora Villavicencio, uno de los personajes más reconocidos de la animación mexicana.