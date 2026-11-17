El pronóstico del clima para la Península de Yucatán este miércoles 18 de noviembre advierte un día con temperaturas elevadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará un ambiente caluroso, con cielos mayormente despejados y vientos ligeros en el interior.

¿Qué temperaturas habrá este miércoles en la Península?

En Mérida, capital de Yucatán, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 32.3°C, con cielo despejado y brisa de 4 km/h. Los municipios de Mérida registrarán máximas que alcanzarán los 32°C, prometiendo un día soleado.

Cancún, Quintana Roo, mostrará una mínima de 21.7°C y máxima de 28°C, bajo cielo poco nuboso con vientos de 6 km/h. Tulum tendrá temperaturas entre 19°C y 31°C, con medio nublado. Chetumal, similar a Cancún, registrará de 21.7°C a 28°C.

¿Hay probabilidad de lluvia en la Península de Yucatán mañana?

La probabilidad de lluvia será mínima en la mayor parte de la Península. Se espera un cielo con pocas nubes o despejado en ciudades como Mérida. El Frente Frío núm. 6 no afectará con lluvias significativas. Un canal de baja presión aportará algo de humedad.

Los vientos serán ligeros en toda la Península. En Mérida y Tulum, las velocidades serán de 4 km/h. En Cancún y Chetumal, el viento llegará a los 6 km/h. La corriente en chorro subtropical originará chubascos en otras partes del sur, pero en Yucatán, lluvias puntuales fuertes serán aisladas.

Clima en Yucatán para el miércoles 18 de noviembre. (Conagua).

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 18 de noviembre: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 5 km/h.

Jueves 19 de noviembre: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

La tendencia general para el resto de la semana en la Península es de temperaturas cálidas y estables. Las mínimas se mantendrán en 18°C y las máximas no superarán los 34°C. El cielo estará entre despejado y poco nuboso, con baja probabilidad de lluvia. Se anticipa un ambiente muy agradable.

Clima para los próximos días en Yucatán. (Conagua).

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a habitantes y visitantes mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua. También es importante evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar para cuidar la piel. Si se realizan actividades al aire libre, es recomendable buscar la sombra y hacer pausas frecuentes para descansar, especialmente niños y adultos mayores, más sensibles al calor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para la región?

Para obtener la información más actualizada del clima en la Península de Yucatán, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estas fuentes oficiales emiten alertas y recomendaciones importantes para la seguridad y bienestar de la población ante cualquier cambio.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.