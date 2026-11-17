La Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, experimentará un miércoles 18 de noviembre con condiciones climáticas estables. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas mínimas frescas y máximas agradables. Ciudades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tendrán cielos parcialmente nublados y vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en las ciudades de Jalisco?

Para Guadalajara, la temperatura actual es de 20.4°C, con una mínima de 11.0°C y una máxima de 27.0°C. Zapopan registrará condiciones muy similares, con una temperatura actual de 20.5°C, una mínima de 11.0°C y una máxima que también alcanzará los 27.0°C.

En Tlaquepaque, el termómetro marcará una mínima de 11.3°C y una máxima de 27.0°C, con una actual de 20.4°C. Por su parte, Tonalá tendrá la mínima ligeramente más alta, con 11.7°C, y una máxima de 27.0°C, estando actualmente en 20.5°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este miércoles en la región?

Las condiciones atmosféricas para la región de Jalisco indican cielos mayormente nublados. Guadalajara y Zapopan se esperan con cielo nublado, mientras que Tlaquepaque y Tonalá tendrán un cielo medio nublado. No se prevé probabilidad de lluvia significativa para el área.

El viento en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara será muy ligero, con una velocidad de 3 km/h. Aunque el país se encuentra bajo la influencia de un frente frío y canales de baja presión en otras regiones, Jalisco se mantendrá al margen de eventos extremos.

¿Qué recomendaciones seguir para el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas agradables durante el día y frescas por la mañana, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Aunque no se esperan olas de calor, la protección solar sigue siendo importante durante las horas centrales del día.

Es aconsejable vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Por las mañanas, un suéter ligero o chamarra será útil. Durante el día, ropa cómoda y fresca será suficiente para disfrutar las máximas de hasta 27°C.

¿Cómo estará el pronóstico extendido para Jalisco esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Miércoles 18 de noviembre: Máxima de 27°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Jueves 19 de noviembre: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra estabilidad en las temperaturas mínimas, manteniéndose alrededor de los 11°C. Las máximas variarán, con ligero descenso el jueves a 26°C y un ascenso a 28°C para el viernes, siempre con cielos parcialmente nublados.

Fuente: CONAGUA.

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