El día que Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara: ‘Le metieron un trapo para que no se suicidiara’

Miguel Ángel Félix Gallardo falleció este domingo 15 de noviembre a los 80 años en Guadalajara. Era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México, además de haber fundado del Cártel de Guadalajara.

A propósito de su fallecimiento, recordamos cómo fue su captura, el 8 de abril de 1989, durante un operativo que duró apenas cinco minutos y en el que no se disparó una sola bala.

En sus memorias, Javier Coello Trejo, quien en 1989 se desempeñaba como subprocurador en la lucha contra el narcotráfico, contó detalles del arresto de ‘El Jefe de Jefes’, que entonces era considerado uno de los criminales más buscados del mundo.

De acuerdo con el relato, la captura ocurrió en una vivienda de la calle Cosmos, en una colonia acomodada de Guadalajara, Jalisco. La investigación incluyó la intervención de teléfonos y semanas de escuchas.

El capo fue ubicado después de que solicitara a su secretaria que le llevara mariscos a domicilio tras una noche de fiesta. Una vez que identificaron el lugar donde se encontraba, los agentes se instalaron en una vivienda cercana y esperaron el momento para ejecutar el operativo.

¿Cómo fue la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo?

La detención se concretó a las 6:45 horas del 8 de abril de 1989. Según contó Coello Trejo, los agentes actuaron de inmediato para evitar que el narcotraficante opusiera resistencia o intentara quitarse la vida.

“Lo detuvieron de inmediato, le introdujeron un trapo en la boca y no corrió la sangre, todo fue en sigilo”, relató. Esta medida tenía una razón: Félix Gallardo había advertido que no lo capturarían vivo, por lo que las autoridades temían que intentara suicidarse antes de ser puesto bajo custodia.

Coello Trejo explicó que el objetivo era impedir que el capo pudiera introducirse algún objeto o sustancia con la que atentara contra su vida. Después de someterlo, lo trasladaron en helicóptero a la Ciudad de México.

Ya en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), durante el interrogatorio, Félix Gallardo habría intentado negociar su libertad. Según el testimonio del exsubprocurador, llegó a ofrecerle hasta 20 millones de dólares a cambio de que lo dejara escapar.

Félix Gallardo tenía bajo su nómina a policías, jueces y funcionarios de Jalisco y Sinaloa

Coello Trejo hace años reveló el alcance de la estructura de corrupción que protegía a Félix Gallardo, quien tenía bajo su nómina a policías, jueces, ministerios públicos y funcionarios de Jalisco y Sinaloa.

Incluso, aseguró que los delegados de la entonces PGR en Guadalajara y Culiacán recibían dinero del narcotraficante.

El exfuncionario también contó que mantuvo la operación bajo reserva y que no informó al entonces procurador general de la República, Enrique Álvarez del Castillo, sobre los detalles, ya que lo reportó directamente al presidente Carlos Salinas de Gortari.

Con la caída de Félix Gallardo, las autoridades mexicanas detuvieron al último de los tres principales señalados por el crimen que provocó una fuerte presión del gobierno estadounidense sobre México: el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

¿Cuántos años de cárcel recibió Miguel Ángel Félix Gallardo?

Tras su detención, Félix Gallardo permaneció en prisión y recibió distintas sentencias. En 2000 fue condenado a 40 años de cárcel por delitos contra la salud, acopio de armas de fuego y cohecho.

Posteriormente, en 2017, recibió otra sentencia de 37 años de prisión por el asesinato de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. De acuerdo con ese cálculo, el narcotraficante habría salido de prisión hasta 2066.

La justicia mexicana determinó que ambas condenas debían cumplirse de manera consecutiva y no simultánea. Esto significaba que, una vez que terminara de cumplir la primera sentencia, comenzaría a contar la segunda.