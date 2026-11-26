En múltiples salas de consejo de México y el mundo crece el debate sobre el retorno de inversión en la adopción de la Inteligencia Artificial (IA), pero hasta ahora se ha destacado su impacto en la transformación profunda que ocurre en el corazón físico de las organizaciones: los espacios de trabajo.

Más allá de ser un simple gasto operativo, la gestión de instalaciones (facilities management) entró a una dinámica que es considerada una palanca directa de ventaja competitiva en las empresas interesadas en adoptar la IA y los cambios tecnológicos que permitan una eficiencia operativa.

En este sentido, el Informe Global sobre el Estado de la Gestión de Instalaciones 2026 de JLL, basado en una encuesta a 1,300 organizaciones en el mundo, destaca cómo la proporción de ocupantes corporativos que impulsarán modelos avanzados en sus oficinas escalará al 82 % hacia 2030.

Es un dato que revela un cambio de paradigma: la oficina moderna dejó de administrarse solo con mantenimiento tradicional para convertirse en un ecosistema inteligente, automatizado y orientado a resultados financieros.

Uno de los hallazgos más contundentes del sondeo entre los directivos financieros y de operaciones encuestados es que la tecnología no está desplazando presupuestos ni equipos; al contrario, los está expandiendo.

Actualmente, el 45 % de los ocupantes ya escala u optimiza soluciones de IA en sus operaciones de facilities management (FM), mientras que la robótica, que actualmente alcanza al 37 %, proyecta llegar al 71 % en los próximos cinco años. De hecho, apenas un 5 % de las empresas planea quedarse al margen de la automatización robótica.

Sin embargo, este avance exige respaldo financiero y humano. El estudio señala que el 64 % de las organizaciones aumentará su presupuesto de FM y el 58 % ampliará su dotación de personal.

Por ende, la fórmula del futuro no sustituye al técnico humano, sino que lo potencia: especialistas mejor capacitados trabajando en sincronía con agentes de IA, plataformas de orquestación y ejecución asistida por robots.

Para el mercado corporativo mexicano, donde la eficiencia de costos y la continuidad operativa son prioridades críticas, este cambio de enfoque redefine quién toma las decisiones.

Así, la transición va de horas-hombre a resultados, ya que el gasto migra hacia tecnología y modelos de precios basados en desempeño, dejando atrás los esquemas tradicionales centrados únicamente en mano de obra.

A su vez, la gobernanza se hace más ejecutiva, debido a que en las empresas con mayor madurez tecnológica, la autoridad de decisión sobre FM sube de nivel y se concentra en perfiles de mayor rango, reportando resultados directos al negocio.

Actualmente, el 32% del presupuesto es asignado directamente por finanzas y el 29 % de la selección de proveedores es liderada por compras.

Además, las prioridades de estas tendencias por industria son reveladoras. Sectores como tecnología, manufactura y bienes de consumo priorizan la productividad impulsada por IA, mientras que los servicios financieros y centros de datos ponen el foco en la eficiencia de costos, el ciclo de vida de los activos y la sostenibilidad energética.

Por su parte, el sector público y educativo prioriza seguridad, riesgo y cumplimiento.

Debido a lo anterior, el reto sigue siendo cómo reorganizar la gestión de los activos, ya que a pesar del impulso, el camino hacia la oficina inteligente enfrenta obstáculos claros: la fragmentación de datos, la disparidad entre portafolios inmobiliarios y la falta de estandarización en la industria.

Cerrar esa brecha será indispensable para alcanzar el verdadero valor en ahorro energético y la continuidad del negocio cada vez más influenciado por el avance tecnológico.

La lección para los tomadores de decisión en México y el mundo es clara: la gestión de instalaciones dejó de ser un área de soporte en la trastienda o liderada por áreas exclusivamente operativas.

Hoy quienes integren talento, datos, IA y robótica en sus inmuebles no solo tendrán edificios más eficientes, sino recibirán el beneficio de concentrar acciones que definan empresas maduras en inteligencia artificial con un FM más tecnológico, concentrado en menos manos de más rango donde la autoridad de decisión sube y se reporta en sus resultados.

Sin duda, es un cambio de paradigma que pone sobre la mesa una nueva cultura corporativa de gestión de activos para cualquier tipo de empresa, ya sea en tecnología, manufactura, bienes de consumo y servicios financieros, o bien, de centros de datos e infraestructura, gobierno, educación e incluso el sector público.