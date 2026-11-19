El acelerado crecimiento de la plataforma de data centers en México y América Latina abre la discusión sobre el camino sin retorno del crecimiento y la disponibilidad de infraestructura que lo haga sostenible.

En el último año, el portafolio de data centers creció 41.3% en América Latina, mientras en Estados Unidos lo hizo en 33%. Ambas dinámicas evidencian que la acelerada adopción de la Inteligencia Artificial es una realidad y que el negocio requiere de nuevos hubs que hagan factible su adopción.

Estas variables han hecho también que la demanda supere la oferta, con lo cual exista un pipeline significativo de nuevos desarrollos.

Sin embargo, uno de los retos se enfoca en la disponibilidad de powered land, como lo sugiere una previsión de CBRE que se refiere a terrenos preparados que soporten proyectos de gran escala con acceso suficiente y confiable de energía eléctrica.

Así, los hubs consolidados se convierten en sitios estratégicos para abastecer la demanda y necesidades, que difícilmente pueden percibirse cuando el gasto de capital relacionado con la IA ha sostenido el crecimiento económico de muchas regiones en el mundo.

Es también una tendencia donde la infraestructura crítica de la región está siendo transformada por su rápida adopción y las estrategias de nearshoring.

Hablar de hubs lleva al surgimiento de distintos jugadores en el mercado. Entre ellos figuran, por ejemplo, las empresas de neoclouds, especializadas en infraestructura cloud para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Aún así, la escena es mucho más compleja de lo que se ve. Existe en el real estate un reflejo adicional que acompaña el onshoring alineado al nuevo T-MEC, pero que ha impulsado inversiones en manufactura orientada a la manufactura de chips e instalaciones para componentes de IA y data centers.

Esta evolución, que dejó sólo en Querétaro una oferta disponible de 31.5 MW con una tasa de vacancia de 10.6%, ha permitido que México compita con Brasil por el liderazgo en la región.

Muestra de ello es el Data Center Construction Index que durante 10 años ha realizado Turner & Townsend (T&W). En su reciente edición, el estudio que incluye a los principales mercados emergentes de centros de datos a nivel mundial, dejó claro que el liderazgo lo alcanzaron aquellos mercados que ofrecen costos competitivos, con lo cual destacaron mercados de las regiones América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

En el top 5 lideraron Tokio, Osaka, Zúrich, Singapur y Silicon Valley, que destacaron por su costo promedio de construcción por watt generado.

Bajo este criterio, Monterrey, con $12.41 dólares por watt, ocupa el lugar 23, mientras que Querétaro, que es actualmente el principal cluster figuró en el 32 con $11.49 dólares por watt.

La revolución creada por la IA es una realidad. El reporte Global Data Center Trends 2026 de CBRE indica que el inventario de data centers en Querétaro aumentó 450.2% interanual, al alcanzar 298.2 MW, impulsado por un número reducido de implementaciones de gran escala asociadas con hyperscalers e inteligencia artificial, que ha transformado rápidamente la capacidad instalada del mercado.

Independiente a las particularidades del desarrollo, es un hecho que la ruta tecnológica, en especial la economía de la IA y el gasto de capital en centros de datos, son parte fundamental del impulso al crecimiento global.

Es una revolución acompañada por el rumbo geopolítico y económico del capital, que cambió la percepción del destino del capital para hacerlo seguro y productivo.