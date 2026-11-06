IA, retail online y expansión económica

El crecimiento vertiginoso de la tecnología está creando desafíos para el desarrollo de infraestructura que aloje su operación, pero también ya se convirtió en el eje del desarrollo económico en el mundo.

En el Rise Summit 2026 de Dubái líderes destacaron la creciente influencia de la inversión en IA en el dinamismo económico, en tiempo de cautela por el alza en las tasas de interés.

Esto ha implicado inversiones en data centers además del gasto de capital relacionado con la IA (Inteligencia Artificial), tendencias que han apuntalado el crecimiento económico con lo que son vistas como el próximo gran motor económico.

En ese foro, Allianz indicó que en países como Estados Unidos este factor podría mantener el impulso observado hasta ahora ante lo que se avecina para 2027.

Y es que sin la IA, el comercio mundial se enfrentaría a un fenómeno de recesión este año, prueba de cómo la economía de la IA y el gasto de capital en centros de datos están impulsan el crecimiento tanto a nivel global.

En su más reciente visita al país Adolfo Ramírez-Escudero, CEO de España y Latam en CBRE me comentó lo que el tema está provocando a los países de resultado de la demanda que cualquier población grande va a tener para contar con la infraestructura de data centers y el espacio que sostenga la demanda creada por el retail online.

Se estima que en el último año el portafolio de los data centers creció 41.3% en América Latina respecto al 33% de Estados Unidos. En la región México compite por el liderazgo con Brasil.

Lo anterior ha generado que la infraestructura se haya construido rápidamente para enfrentar las nuevas necesidades y lo que en el real estate otras tendencias están creando para favorecer el crecimiento.

Esto ocurre con el onshoring que frente a la negociación del T-Mec, no ha modificado su dinámica, en especial la forma en que la manufactura a la baja, pero con un enfoque en los chips e instalaciones de componentes de la IA y data centers.

No obstante, la inercia bajada a otros segmentos vinculados con la tecnología evidencia lo que ha ocurrido en la última década en el proptech y más reciente, el Fintech.

Para plataformas como Proptech Latam Ecosystem, el balance es positivo ante el dinamismo de mercados como el de México en la región, donde empresas tradicionales de real estate han adoptado la tecnología.

De cara a reconocer el valor de la tecnología en el negocio, la inteligencia artificial es un catalizador del cambio porque despertó el interés y entender el valor de la innovación.

En consecuencia, la IA personal o el uso de agent IA, es superado por la inteligencia generativa.

Ante este contexto, los escenarios nos conducen hacia un real estate que navega de la mano del avance de la tecnología, más allá del uso aparente de servicios y que se dirige hacia un entorno de eficiencia y flexibilidad.