Tecnología acelera transparencia inmobiliaria

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. En nuestra reciente entrega comentamos la influencia que la tecnología y la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) tienen en la definición del liderazgo de los mercados inmobiliarios que son punta de lanza por su innovación y captación de inversión.

Es la forma en que los cambios regulatorios, las nuevas tecnologías y el aumento de la riqueza abren el mercado inmobiliario comercial a una base más amplia de inversionistas particulares y fondos de pensiones.

Esta dendencia vista por algunos como la democratización de la inversión es sin duda un cambio estructural que transforma el panorama del capital en el real estate.Si bien México dista de lo alcanzado por los mercados que lideran esta revolución, el Índice Global de Transparencia Inmobiliaria (GRETI) 2026 de JLL que en México lidera Ernesto Rodríguez, ha logrado arvanza entre los países altamente transparentes en el mundo para el desarrollo inmobiliario.

Su posición es reconocida porque considera la digitalización, los sectores inmobiliarios alternativos y normas claras como indicadores de liderazgo, pero también de los mercados que captan inversiones inmobiliarias.

Existe actualmente un distanciamiento de los mercados más transparentes. Al grado que el volumen de transacciones de los 13 altamente transparentes creció 64% en los últimos 2 años.

Los programas seguidos en este camino por Estados Unidos, el Reio Unido y la Unión Europea podrían generar más de 800 mil millones de dólares en asignaciones adicionales al sector inmobiliario hacia 2030, producto del impulso que dejará el crecimiento del patrimonio privado y los cambios en las políticas de ahorro para el retiro.

El índice con el que cada 2 años JLL mide desde 1999 la transparencia a través de 260 indicadores agrupados en 5 niveles de transparencia, da como resultado la percepción con que algunos mercados de vanguardia asumen los desafíos para sostener el crecimiento del real estate.

En las primeras posiciones del ranking lideran el Reino Unido, Francia, Australia, Estados Unidos y Holanda. Más allá de su posición el resultado es que los mercados altamente transparentes captan más del 80% de la inversión directa y representa 56% del mercado inmobiliario global.Pese al avance para México, que ocupó la posición 44, el desafío no es menor si se considera la influencia de tendencias como la sustentabilidad.En este sentido, la agencia Internacional de Energía actualmente mide los índices de transparencia normas de rendimiento de los edificios, seguimiento del consumo energético y suministro eléctrico como elementos que más han mejorado en este año.

Los resultados de nuestro país están a la altura de Colombia, Kenia y Qatar.Por regiones, el desafío mayor puede verse en los mercados del Golfo donde existe una década de progreso.

Arabia Saudita con su Visión 2030 ha logrado mediante la digitalización del gobierno, integrar bases de datos centralizadas de alquileres, precios de venta y volúmenes de transacciones.

Otros gobiernos como Dubái y Abudabi con políticas propias que unen la inclusión tecnológica y medidas para promover la inversión lograron subir a las posiciones 17 y 33 respectivamente del ranking.Sólo Dubái reconoce con todo y su política fiscal, metas de sustentabilidad, desarrollo de infraestructura y proyectos inmobiliarios, que el talento habilitado para gestionar soluciones de eficiencia que permite la IA es el principal desafío.

La forma en que la IA acelera la transparencia en los cambios regulatorios, nuevas tecnologías y aumento de la riqueza es prueba de que este camino no tiene retorno.

Este camino es explorado por empresas como quien lidera el GRETI por sus siglas en inglés y que hace factible que actualmente analice más de 2 millones de propiedades y transacciones de los últimos 20 años para identificar oportunidades en los mercados de capitales.

O bien, deja claro cómo gobiernos como el de Singapur, con su gemelo digital en 3D de la ciudad-estado, utilizan la IA para simular el impacto del desarrollo y optimizar el consumo energético.

Incluso 3 de los 4 principales desafíos identificados en la encuesta “El futuro del trabajo 2026” también de JLL, están relacionados con la tecnología: la ciberseguridad y la privacidad de los datos, la disrupción causada por la IA y la incertidumbre sobre el impacto de la IA en los requisitos de espacio.

Es un hecho que bajo esta nueva sombrilla digital para los inversionistas desarrollar inteligencia a nivel de mercado y de activos sobre la exposición a la IA es cada vez más importante como complemento al seguimiento de los factores tradicionales que impulsan la demanda.

No hacerlo es ignorar cómo dos tercios de los mercados globales avanzaron en su transparencia debido a las mejoras impulsadas por la digitalización, la generación de datos sobre sectores inmobiliarios alternativos y crear normas más claras sobre eficiencia energética.