Dinamismo corporativo, un ciclo se avisora

Para nadie en la industria es novedad que la recuperación del mercado de oficinas en Ciudad de México (CDMX) continúa. Lo es por el dinamismo con que en el último trimestre continuó la recuperación reflejada en el incremento de precios, la reducción en las tasas de disponibilidad y porque una parte de la absorción fue producto de operaciones de pre arrendamiento.

Esta semana distintas firmas de servicios inmobiliarios dieron cuenta de ello. En específico CBRE y JLL compartieron una radiografía del escenario del 3Q.Con algunas variables de perspectiva, hay números que confirman lo que recientemente se ha identificado como una recuperación diferenciada.

En este lapso, las rentas de oficinas en CDMX rondaron niveles de 40 dólares por m2 en los corredores de mayor dinamismo, ubicados en el denominado CBD.La recuperación se ve reflejada en la reducción de las tasas de disponibilidad hasta 12% y la necesidad de mayores superficies para grandes usuarios.

Algunos datos que validan esta tendencia es que en un trimestre la renta promedio en CDMX pasó de $23.38 dólares por m2 a $24.95 dólares, la disponibilidad se elevó de 17.6% a 18.4% por la incorporación de espacios nuevos en los corredores Reforma y Lomas Palmas.

El centro de atención enfocado en el CBD, es decir Lomas-Palmas, Polanco, Reforma. En este distrito existen 176 edificios clase A y A+, que tienen una tasa promedio de desocupación 11.1%, pero que llega a 8.9% en Lomas, y precios de salida y rentas que fluctúan en una banda de 26 hasta 40 dólares por m2.

Sin duda que, pese al dinamismo, un desafío es el predominio del modelo híbrido de trabajo en oficinas con 4 días promedio de presencial, señal de que llegó para quedarse. Las tendencias post pandemia hicieron que el tamaño promedio de oficinas en espacios cerrados subiera de 550m2 en 2024 a 680m2 apenas en 2025.

Otro factor que marca la evolución del mercado es la participación del espacio disponible en obra gris que pasó de 40 a 53%, mientras que un 47% corresponde a espacios acondicionados, formatos plug & play o subarrendamientos.

Además, en el mercado existe una mayor preferencia hacia proyectos adecuados dado que las empresas con mayor demanda buscan espacios acondicionados y lapsos cortos de ocupación respecto a los que están en obra negra donde grandes usuarios llegan a requerir más de 7 mil m2.

Lo anterior valida una demanda creciente por espacios que permitan una ocupación inmediata y una mayor flexibilidad financiera o contractual. Es la pauta seguida por empresas de tecnología y servicios financieros.

Una mirada al tiempo ayuda a confirmar las tendencias. Hace 10 años 44% de las transacciones eran en los corredores centrales, hoy 54%.

Esto es señal de la necesidad de nuevos proyectos y que ante el aumento de precios 12% de los contratos existentes se renovaron para anticipar alzas en precios y aprovechar tarifas actuales.Un reto complementario es que los edificios tienen que incluir espacios más flexibles, eficientes y centrados en la experiencia humana / un activo estratégico para atraer talento, fortalecer la cultura y generar valor real para las organizaciones.

Pero los cambios no solamente se concentran en el distrito CBD, si bien Reforma asorbió 19% de las operaciones, Insurgentes lo hizo en la misma proporción.

Todo lo anterior se refleja en la sofisticación con que opera el mercado y que registra una actividad en que 40% de lo que sale está pre arrendado.

En los próximos meses se sumarán 303,273m2 al inventario de oficinas en 10 nuevos edificios, ubicados en CBD, el pronóstico es que la tasa de desocupación continuará bajando, mientras la demanda se mantenga constante y se reduzca el inventario en construcción, lo cual ayudará a la recuperación de los precios de mercado que se espera siga siendo moderada en 2027.

Todas son razones para prever un negocio con inquilinos que se anticipen a las alzas de precios deben negociar ahora para aprovechar tarifas actuales más bajas y que auguren momento para la salida de nuevas construcciones.

USG explora obras icónicas

Como parte de los 125 años de su fundación, USG que preside en la región Latam Fernando Fernández, lanzó la serie Arquitectos: Obras Icónicas, Legado Vivo.En la producción realizada en colaboración con Discovery el consorcio reunió a seis arquitectos mexicanos con quienes exploró las historias y los procesos detrás de algunas de sus obras más emblemáticas.La serie considera los relatos que sumaron la proyección arquitectónica del Museo Memoria y Tolerancia, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, la Torre BBVA y el Hotel Camino Real de Polanco, Centro: Diseño, Cine y Televisión, así como Torre Reforma y Torre Tres Picos.El encuentro desarrollado en el Polyforum Siqueiros mostró un dialogo con Jorge y Arturo Arditti, Tatiana Bilbao, Víctor Legorreta, Enrique Norten y Benjamín Romano quienes compartieron experiencias detrás de las obras y su perspectiva del rol de la arquitectura en la sociedad.Sin duda, un documental que permitirá conocer los procesos y creatividad detrás de los proyectos, que hicieron posible edificar el legado arquitectónico de los edificios en la sociedad.

Newmark estrena oficinas

Esta semana Newmark México que preside Giovanni D´Agostino inició la operación formal de sus oficinas en el corporativo Arcos Bosques II, luego de una etapa de 15 años en el corredor Santa Fe.

Participaron en el anuncio Lou Alvarado, COO y CRO y Roger Anscher, CAO de Newmark, que en el mundo opera con una red de 10 mil 500 profesionales, cuya expansión ha sido posible a través de la adquisición de más de 60 empresas en el mundo.Es un cambio que ratifica la representatividad de este jugador del mercado inmobiliario en México, pero también la prioridad que tiene la región América Latina.Desde el inicio de operaciones en la región en 2013, la firma ha generado un crecimiento de 20 veces el revenue y una red local de 400 profesionales.