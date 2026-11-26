Durante casi medio siglo, la izquierda partidista mexicana propugnó por establecer un sistema de representación proporcional directa en los congresos mexicanos. Hasta la fecha, sigue siendo una aspiración frustrada.

Desde su establecimiento formal en 1977, la representación proporcional siempre ha sido vista con desconfianza por los distintos partidos en el poder y por amplias porciones de la ciudadanía en general. Las razones de esta desconfianza en el evidentemente más justo sistema de representación parlamentaria, pues logra que el voto de cada ciudadano tenga básicamente el mismo peso en la integración de las distintas cámaras de legisladores, son distintas.

En el pasado remoto, hace 50 años, en la cultura política dominante, la de la postrevolución, la representación auténtica correspondía exclusivamente a las mayorías; la exclusión de las minorías se valoraba como fundamentalmente legítima. Esta concepción se vinculaba a la historia concreta de evolución del sistema político mexicano, en la cual un amplio conglomerado de fuerzas locales, desde gavillas hasta clubes de élite, fue finalmente unificado en un partido dominante que rápidamente impuso una hegemonía férrea en el Estado mexicano. En la lógica de los gobiernos de la época, el poder central sumaba y articulaba a las fuerzas políticamente dominantes en todo el país, y las sometía a su control. Las fuerzas políticas y sociales excluidas de este arreglo eran vistas como enemigas de la Revolución, y no sólo prescindibles del consenso nacional, sino incluso como objeto de debida eliminación.

Este modelo, con el paso de los años, comenzó a tener fuertes fricciones con una realidad que no se adaptaba ni a las necesidades del régimen de partido de Estado, ni a las concepciones políticas desarrolladas simultáneamente con este. Diversas causas, como la insuficiencia del Estado para garantizar mínimos de desarrollo social o la urbanización de la población, por poner sólo dos ejemplos, hacían que segmentos crecientes de población quedaran fuera del consenso postrevolucionario. El régimen atendió estos desajustes con distintas reformas electorales, abriendo las cámaras, primero, a diputados de partido y, después, a la representación proporcional de las distintas fuerzas políticas, en distintas variantes. La constante, en todas ellas, ha sido privilegiar la representación territorial por encima del peso general de cada partido en la sociedad. Este lastre se mantiene hasta el día de hoy.

Es así que, en la última gran reforma al sistema, la de 1996, el entonces partido de Estado aceptó correr el riesgo de perder la mayoría parlamentaria si su votación lo alejaba más de un 8% de la mayoría absoluta. Y así fue en 1997, año en que la oposición logró, en conjunto, más curules que el otrora invencible partido. Tres años después, en lo que parecía la consumación de la transición democrática, se dio, por primera vez en ochenta años, la alternancia en la Presidencia de la República, con la expectativa generalizada de que vendrían grandes reformas democráticas al sistema político. No fue así. Los nuevos vencedores decidieron gobernar la pluralidad del siglo XXI con la estructura institucional que el partido hegemónico había adaptado a sus necesidades políticas específicas a lo largo del siglo XX.

Uno de los saldos de esta claudicación fue la prolongación de un sistema de sobrerrepresentación parlamentaria que los nuevos gobiernos, uno tras otro hasta contar cinco, no sólo no han tratado de revertir, sino que han intentado pronunciar. Si bien estos esfuerzos han sido afortunadamente infructuosos, lo cierto es que la fórmula constitucional para conformar las cámaras sigue siendo la de 1996. Su aplicación, cada tres años, produce aquello que estaba destinada a producir: sobrerrepresentación de algunos partidos a costa de otros.

Tras la elección de 2024 y de la aplicación por décima vez consecutiva de esta fórmula, se ha extendido el debate, bien que principalmente en el círculo rojo, de la pertinencia de aplicar la misma fórmula o usar una distinta, pese a la permanencia del texto constitucional.

Esta es una de las discusiones de mayor importancia, y previsiblemente más polarizante, que veremos en el proceso electoral actualmente ya en curso.