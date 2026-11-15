‘Soy el jefe de jefes señores’: La historia detrás del corrido ligado a Miguel Ángel Félix Gallardo

El corrido 'Jefe de jefes', que lleva el apodo de Miguel Ángel Félix Gallardo, es interpretado por Los Tigres del Norte. (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

El corrido ‘Jefe de jefes’, interpretado por Los Tigres del Norte, ha sido relacionado con Miguel Ángel Félix Gallardo, narcotraficante mexicano conocido precisamente por ese apodo.

La coincidencia entre el título de la canción y el sobrenombre del fundador del Cártel de Guadalajara provocó que surgieran distintas interpretaciones sobre el significado de la composición y su relación con Miguel Ángel Félix Gallardo, quien murió este 15 de noviembre.

Los Tigres del Norte interpretan 'Jefe de jefes' (Foto: Cuartoscuro).

¿‘Jefe de jefes’ está dedicado a Miguel Ángel Félix Gallardo?

La canción fue creada por el compositor Rodrigo Bello, quien aclaró que no se refiere explícitamente a Miguel Ángel Félix Gallardo. En cambio, explicó que escribió el tema pensando en cualquier persona que destaque en su profesión:

“Yo el tema lo hice para el mejor locutor, el mejor camarógrafo, cantante, guitarrista, chef, mesero, ingeniero o doctor, quien sea que a lo que se dedique sea el Jefe de jefes”, declaró en una entrevista para RadioCuatla, publicada en YouTube en abril de 2026.

No obstante, el compositor tampoco descartó que el público pudiera relacionar la letra de la canción con narcotraficantes mexicanos. Incluso explicó que, si alguien decidía interpretar la canción desde esa perspectiva, también podía considerar que se refería a quien destacara dentro de ese ámbito, pues consideró que si vas a hacer uno “de los mañosos”, también debía ser el mejor.

“Yo no lo hice pensando en algo nocivo, sabes que el mundo está infectado de droga. Yo respeto a cada quien (...) La gente puede tomar la canción como guste”.

Rodrigo Bello enfatizó que también compone canciones inspiradas en personajes que existen en la vida real, como Amado Carrillo Fuentes, además de otros corridos para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Sin embargo, aseguró que para ‘Jefe de jefes’ no tomó como referencia a un narcotraficante en particular.

“Yo le canto a lo que pasa y nadie tiene motivos para sentirse ofendidos. Busco hacer cosas que siempre a la gente le agraden”, agregó.

¿De qué habla el corrido ‘Jefe de jefes’?

La letra de ‘Jefe de jefes’ describe a un personaje que ocupa una posición de poder y respeto, al que otras personas buscan para solicitar ayuda o permiso. También hace referencia a alguien que, pese a ser buscado por el Gobierno, mantiene influencia y procura no aparecer públicamente.

Uno de los fragmentos de la composición es el siguiente:

“Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Ni mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no, mi amistad se la pierde

Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando".

¿Cuáles son los corridos dedicados a Miguel Ángel Félix Gallardo?

A diferencia de ‘Jefe de jefes’, cuya relación con el narcotraficante fue aclarada por su compositor, existen otras canciones que sí mencionan directamente a Miguel Ángel Félix Gallardo o llevan su nombre en el título.

Entre los temas que hacen referencia al fundador del Cártel de Guadalajara se encuentran:

‘Corrido a Félix Gallardo’ , interpretado por Los Jilgueros del Pico Real .

, interpretado por . ‘Félix Gallardo’ , interpretado por Revolver Cannabis .

, interpretado por . ‘Miguel Félix Gallardo’ , interpretado por Banda Culiacancito .

, interpretado por . ‘La Leyenda de Miguel Ángel Félix Gallardo’ , publicado por Corridos Anónimos en 2025.

, publicado por en 2025. ‘Corrido a Don Félix Gallardo’, interpretado por Luis Rosas.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de jefes’?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Antes de convertirse en uno de los principales líderes del narcotráfico en México, se incorporó a la Policía Judicial Estatal. Posteriormente, trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis.

Durante la década de 1970 se trasladó a Guadalajara, Jalisco, donde fundó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como ‘Don Neto’. La organización se convirtió en una de las principales estructuras del narcotráfico en el país.

Félix Gallardo también fue relacionado con el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en febrero de 1985. El caso provocó una investigación internacional contra los integrantes del Cártel de Guadalajara.

El narcotraficante fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Por el asesinato de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar recibió una sentencia de 37 años de prisión. Además, fue condenado a otros 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.