La historia de Diego Luna y Miguel Ángel Félix Gallardo: ‘No quiero ningún contacto con ellos’

Diego Luna interpretó a Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie Narcos: México, producción en la que dio vida a uno de los capos más conocidos en la historia del país. Sin embargo, acercarse a la historia del llamado ‘Jefe de jefes’ representó un reto para el actor mexicano, quien reconoció que no quería tener ningún contacto con él ni con las personas relacionadas con su organización criminal.

Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue detenido en 1989 por su vinculación con el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena. Después de permanecer más de tres décadas en prisión, murió este 15 de noviembre de 2026, a los 80 años.

El actor mexicano Diego Luna intepretó a Félix Gallardo en 'Narcos: México'. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Diego Luna sobre interpretar a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Para Diego Luna, interpretar a Miguel Ángel Félix Gallardo implicó acercarse a una etapa de la historia de México que no conocía a profundidad.

“No estaba al tanto de lo que pasaba en la década de los 80, lo viví como un niño y creo mis papás evitaban que me enterara de todo eso, así que tuve que volver a ese momento desde una perspectiva diferente”, declaró en una entrevista publicada en el canal de Al Arabiya en YouTube.

La preparación para Narcos: México también le permitió conocer cómo operaba la organización encabezada por Félix Gallardo.

“Para mí interpretar a Félix Gallardo fue muy difícil, aprendí del México en el cual vivió, nos contaron una historia de buenos y malos, pero este caso es muy diferente, era toda una organización con policías, militares, empresarios y políticos a ambos lados de la frontera”.

El actor también reflexionó sobre la responsabilidad de representar a un criminal y la existencia de otras personas que participan en las decisiones que afectan al país. Desde su perspectiva, la figura del narcotraficante no podía analizarse de manera aislada.

“Interpreté al malo, pero sabes, ese malo trabajaba para alguien más y así sucesivamente, siempre hay otro tipo. Y sí, interpreté a un criminal pero hay tantos allá afuera tomando decisiones por nuestro país y vistiendo trajes”.

Sobre la personalidad del ‘Jefe de jefes’, Diego Luna explicó que procuró no juzgarlo durante la construcción del personaje. En cambio, se concentró en comprender la capacidad que tenía para reunir a distintos integrantes de la organización y coordinar sus actividades.

A pesar de investigar sobre su vida, el protagonista de ‘Andor’ tomó una decisión durante la preparación de su papel: no buscar un encuentro con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, quien todavía se encontraba con vida cuando se realizó la serie.

“Leí mucho sobre él, pero no lo conocí, no hablé con él ni con gente que lo conocía. Trabajé con el material que ya se había escrito sobre él, porque no quiero ningún contacto con ellos. Tenía que ser muy encantador, se sentaba con políticos de la misma manera que lo hacía con un amigo en el rancho”.

En una entrevista para El Universal, Diego Luna profundizó en la intención detrás de la producción y explicó que no buscaban presentar una historia dividida entre personajes buenos y malos.

“No queríamos contar una historia de buenos y malos; esos no existen. Ya estoy cansado de los extremos. (...) Ahora vivimos en un desastre, Félix Gallardo logró un andamiaje de algo que se vino abajo después”.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de jefes’?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los principales líderes del narcotráfico en México, trabajó en la Policía Judicial de Sinaloa y posteriormente se desempeñó como guardaespaldas de personas cercanas al entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

Durante la década de los 70 se trasladó a Guadalajara, Jalisco, donde fundó el Cártel de Guadalajara junto con Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como ‘Don Neto’, y Rafael Caro Quintero. La organización se convirtió en una de las estructuras criminales más importantes de México y controló rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Su nombre también quedó relacionado con el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la DEA que fue secuestrado y asesinado en febrero de 1985. El caso provocó una investigación internacional y colocó al Cártel de Guadalajara en el centro de las operaciones contra el narcotráfico.

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Posteriormente recibió una sentencia de 37 años de prisión por el asesinato de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Además, enfrentó otra condena de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico, acopio de armas y cohecho, por lo que sus sentencias sumaron 77 años de cárcel.

En los últimos años de su vida, el llamado ‘Jefe de jefes’ permaneció recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, mientras enfrentaba diversos problemas de salud y solicitudes para continuar su condena bajo prisión domiciliaria. El 13 de noviembre de 2026 fue trasladado de emergencia a un hospital de Guadalajara debido a complicaciones médicas.