La CDMX está en alerta por frío para las primeras horas del jueves.

Del ‘calorcito’ ya ni hablamos. La Ciudad de México entró en Alerta Amarilla por frío para la madrugada y la mañana de este jueves 26 de noviembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil infirmó que de 1:00 a 8:00 horas del jueves se esperan temperaturas mínimas de 4 a 6 grados en estas seis alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Las autoridades llamaron a tomar precauciones ante las bajas temperaturas como:

Mantenerte abrigado en la mañana, cubriendo nariz y boca.

en la mañana, cubriendo nariz y boca. Evitar cambios bruscos de temperatura .

. Resguarda mascotas del frío y no dejarles a la intemperie.

y no dejarles a la intemperie. Toma abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

El motivo de las bajas temperaturas en la Ciudad de México a casi un mes del invierno es el frente frío 8, ya que su masa de aire ártico provocará un ambiente frío en el centro del país, sumado al evento de norte, con fuertes rachas de viento.

CDMX, en alerta por fuertes lluvias para este fin de semana

Además de la alerta por frío en CDMX, las autoridades emitieron un aviso especial este miércoles 25 de noviembre, en el cual informaron que se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes del viernes 27 al domingo 29.

De acuerdo con Protección Civil, las lluvias alcanzarían hasta los 70 milímetros en buena parte de la CDMX, mientras que en zonas altas del sur y poniente se podría registrar caída de aguanieve o nieve para la noche del viernes 27.

Además, es posible que acompañen fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, más heladas al amanecer del domingo, con temperaturas mínimas de hasta -2 grados.

Ante la alerta, las autoridades llamaron a tomar precauciones y limpiar coladeras para evitar encharcamientos. En caso de tener que salir a la calle, se recomienda llevar impermeable y no cruzar por calles o avenidas con corrientes de agua.