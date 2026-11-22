El frente frío 8 avanzará sobre México con una masa de aire ártico. (Cuartoscuro).

El frente frío número 8 provocará un nuevo descenso de temperaturas en México a partir de este lunes 23 de noviembre, con registros de hasta -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, además de lluvias intensas, fuertes vientos y un evento de Norte en entidades del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal ocasionará bajas temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país. Las condiciones se extenderán durante los próximos días, mientras el frente frío avance sobre el Golfo de México y el sureste.

Las temperaturas más bajas se esperan durante las madrugadas del lunes 23 y martes 24 de noviembre. En las zonas serranas de Chihuahua y Durango, los termómetros podrían marcar entre -10 y -5 grados, mientras que otras entidades también tendrán temperaturas cercanas a los cero grados.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -10 grados por el frente frío 8?

El SMN pronostica temperaturas bajo cero principalmente en las regiones serranas del norte de México. Para la madrugada del lunes, los estados afectados serán:

De -10 a -5 grados: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados: zonas serranas de Baja California.

zonas serranas de Baja California. De 0 a 5 grados: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Para la madrugada del martes 24 de noviembre, el pronóstico contempla nuevamente temperaturas de hasta -10 grados en Chihuahua y Durango. También se esperan registros de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.

En tanto, las temperaturas de entre 0 y 5 grados se extenderán a zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Frente frío 8 provocará lluvias intensas: ¿qué estados serán afectados?

Además del descenso de temperaturas, el frente frío 8 ocasionará lluvias fuertes a intensas durante el lunes 23 de noviembre, debido a su interacción con un canal de baja presión en el sureste y la corriente en chorro subtropical.

El SMN pronostica lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el sureste de Tamaulipas y el norte y centro de Veracruz.

También se esperan lluvias fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el este de San Luis Potosí, norte y este de Puebla, norte de Chiapas, oeste y sur de Tabasco, así como en la costa y sur de Quintana Roo.

Otros estados que tendrán precipitaciones serán Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Campeche y Yucatán, con lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde habrá evento de Norte por el frente frío 8?

La masa de aire ártico asociada al frente frío también ocasionará un evento de Norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno se extenderá durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Las rachas fuertes de viento también podrían presentarse en otras entidades del país, por lo que el SMN advierte que tienen capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios.