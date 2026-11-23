El Estadio de las Chivas recibió la calificación más alta de la FIFA en la propuesta que México presentó para el Mundial femenil 2031.

Y sí... tenemos otro Mundial: La FIFA eligió a México como sede de la Copa del Mundo femenil 2031, en una candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

El anuncio fue hecho por Gianni Infantino en el Congreso Extraordinario de la FIFA desde Zúrich, Suiza. Este será el primer Mundial femenil con 48 equipos.

México propuso cuatro sedes para la Copa del Mundo femenil y tres de ellas fueron usadas en el torneo varonil del verano pasado: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón.

“Este será el mayor evento deportivo femenino de la historia”, afirmó Cindy Parlow Cone, presidenta de la Federación de Futbol de EU, ante los miembros de la FIFA durante una presentación, “lo que significa que debemos estar a la altura”.

Estados Unidos fue sede de la Copa Mundial Femenina en solitario en 1999 y 2003. La victoria de la selección nacional en el torneo de 1999 fue el segundo de sus cuatro títulos.

¿Qué pendientes encontró la FIFA en la candidatura de México para el Mundial femenil 2031?

Estas fueron las calificaciones del informe de la FIFA para los cuatro estadios propuestos por México para el Mundial femenil 2031:

En el Estadio Akron, la FIFA detectó un error en la documentación presentada, pues el plano conceptual de espacios parecía ser una copia del correspondiente al Estadio Banorte.

En materia de accesibilidad, la FIFA consideró que la casa de las Chivas cumple los requisitos mínimos, aunque recomendó revisar la ubicación de los elementos decorativos desmontables utilizados durante el Mundial de 2026.

En el caso del Estadio Banorte, la FIFA destacó que las remodelaciones realizadas para el Mundial de 2026 permitieron comprobar su capacidad operativa y que el inmueble cuenta con infraestructura suficiente para recibir encuentros hasta las semifinales del Mundial Femenil 2031.

No obstante, el organismo señaló que será necesario revisar las estructuras temporales y permanentes instaladas para el Mundial de 2026, con el objetivo de garantizar que el estadio conserve los espacios accesibles y las instalaciones sanitarias correspondientes.

El Estadio BBVA fue propuesto para albergar encuentros hasta las semifinales. Aunque la FIFA reconoció sus instalaciones modernas, advirtió que será necesario repetir las adecuaciones temporales de accesibilidad realizadas durante la Copa del Mundo del verano pasado, especialmente las relacionadas con localidades para personas con discapacidad y servicios sanitarios.

La casa del Santos Laguna fue el estadio peor valorado para México. La FIFA identificó posibles deficiencias en materia de accesibilidad, pues la información presentada sugiere que el inmueble no cumple los requisitos de localidades para personas con discapacidad ni de instalaciones sanitarias asociadas.

La candidatura no incluyó información suficiente sobre la distribución de espacios; estacionamientos; orientación del estadio respecto al sol, y características de su sistema de iluminación.

La FIFA también solicitó información adicional sobre los sistemas de alimentación ininterrumpida, renovados en 2025, y documentación que respalde las prácticas de sostenibilidad del recinto.

¿Cuáles son las sedes propuestas para el Mundial femenil 2031?

Estados Unidos (14 sedes)

Atlanta, Georgia: Mercedes-Benz Stadium. Charlotte, Carolina del Norte: Bank of America Stadium. Dallas, Texas: AT&T Stadium. Denver, Colorado: Empower Field at Mile High. Houston, Texas: NRG Stadium. Kansas City, Misuri: Arrowhead Stadium. Los Ángeles, California: SoFi Stadium. Mineápolis, Minnesota: U.S. Bank Stadium. Nashville, Tennessee: GEODIS Park. Nueva York/Nueva Jersey: MetLife Stadium. Orlando, Florida: Camping World Stadium. San Diego, California: Snapdragon Stadium. Seattle, Washington: Lumen Field. Washington D. C.: Nuevo Estadio RFK.

México (4 sedes)

Ciudad de México: Estadio Banorte. Guadalajara, Jalisco: Estadio Akron. Monterrey, Nuevo León: Estadio BBVA. Torreón, Coahuila: Territorio Santos Modelo.

Costa Rica (1 sede)

19. San José: Estadio Nacional.

Jamaica (1 sede)

20. Kingston: Estadio Nacional.

Con información de AP