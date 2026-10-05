Selección Mexicana da nocaut a ‘Canelo’ Álvarez: Apuesta miles de pesos a victoria de México... y pierde

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confió en la Selección Mexicana de Rafa Márquez y decidió apostar dinero en el partido contra Estados Unidos, pero el resultado terminó por darle un duro golpe.

El boxeador mexicano apostó miles de dólares a favor de México, pero perdió la cantidad luego de la goleada al equipo de ‘El Káiser’

La derrota de la Selección Mexicana también significó un nuevo tropiezo para Rafael Márquez en el inicio de su proceso como entrenador.

¿Cuánto dinero perdió Canelo Álvarez por apostar a favor de México?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez compartió antes del encuentro un comprobante de la apuesta, en el que aparecía una cantidad de 7 mil 182.72 dólares, aproximadamente 130 mil pesos mexicanos. El boxeador apostó al triunfo de México en el Clásico de la Concacaf, pero el marcador terminó muy lejos del resultado que esperaba.

Álvarez mostró la apuesta en sus redes sociales antes del partido de la Selección Mexicana y dejó claro que confiaba en que el equipo mexicano conseguiría la victoria. Sin embargo, Estados Unidos terminó imponiéndose por 3-0 y el pronóstico del tapatío no se cumplió.

Con este resultado, ‘Canelo’ perdió el monto completo que había apostado al triunfo del Tricolor.

¿Cómo fue la goleada de Estados Unidos a México?

La Selección Mexicana sufrió una de sus derrotas más contundentes en el inicio de la etapa de Rafa Márquez como entrenador. El Tricolor cayó 3-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre.

México tuvo oportunidades para abrir el marcador, pero no consiguió aprovecharlas. Santiago Giménez tuvo un par de ocasiones claras que terminaron fuera de la portería estadounidense y, posteriormente, los errores defensivos comenzaron a inclinar el partido en favor de los locales.

Julian Hall abrió el marcador después de aprovechar un rebote dentro del área. Más tarde, Cavan Sullivan aumentó la ventaja estadounidense tras una mala salida de Raúl Rangel, mientras que Malik Tillman marcó el tercer tanto para sentenciar el encuentro.

El panorama se complicó todavía más para el equipo de Rafael Márquez debido a la expulsión de Mateo Chávez. México terminó con 10 jugadores y ya no pudo reaccionar ante un rival que aprovechó mejor sus oportunidades.

La derrota de México sin conocer la victoria en sus primeros tres partidos de la era de Rafa Márquez: previamente había empatado ante Colombia y Perú.

Rafa Márquez sufrió su primera derrota como DT de México ante Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo es el próximo partido de México?

La Selección Mexicana tendrá poco tiempo para lamentar la derrota ante Estados Unidos, pues el martes 6 de octubre, volverá a la cancha para enfrentar a Chile en su último partido de esta Fecha FIFA.

El encuentro se disputará en el Los Angeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos, y está programado para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El duelo será otra oportunidad para que Rafael Márquez consiga su primera victoria al frente del Tricolor. México llegará después de los empates ante Colombia y Perú y la derrota frente a Estados Unidos, por lo que buscará cerrar esta fecha FIFA con un resultado positivo.

Para México, además, será la oportunidad de cambiar rápidamente la imagen que dejó frente a Estados Unidos y comenzar a recuperar confianza de cara a los próximos compromisos oficiales.