Leyendas de América vs. Atlético de Madrid en Puebla: Jugadores confirmados y detalles de la venta de boletos

Las leyendas de las Águilas y los Colchoneros se ven las caras en Puebla (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Club América, Atlético de Madrid).

Las Águilas del América y el Atlético de Madrid reúnen a varias de las máximas figuras de su historias para una noche llena de nostalgia y goles en la ciudad de puebla Puebla.

La Noche de Leyendas lleva al Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis una cita con exjugadores de las Águilas y los Colchoneros para el primer partido de leyendas entre ambas instituciones con aval y reconocimiento oficial por parte de los dos clubes.

Partido de leyendas América vs. Atlético de Madrid: ¿Cuándo y dónde es?

El partido se realiza el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que tiene una capacidad total para 46 mil aficionados. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo tiene un formato especial: dos tiempos de 40 minutos, cinco menos que en el futbol profesional por periodo. Si después del tiempo pactado permanece el empate, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

América y Atlético de Madrid ya se enfrentaron con sus primeros equipos en 2014, cuando las Águilas se impusieron en penales en el remodelado Estadio Banorte. Doce años después, sus leyendas volverán a encontrarse en Puebla.

Partido : Leyandas de América vs. Atlético de Madrid

: Leyandas de América vs. Atlético de Madrid Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026

domingo 15 de noviembre de 2026 Hora: 18:00 horas

18:00 horas Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Por el momento, no se ha confirmado si habrá una transmisión oficial del evento.

¿Qué leyendas de América y Atlético de Madrid participan en la Noche de Leyendas?

De acuerdo con el material promocional oficial de Noche de Leyendas, se incluyen a los siguientes exjugadores de América y Atlético de Madrid:

América

Cuauhtémoc Blanco

Roberto Alves ‘Zague’

Luis ‘El Matador’ Hernández

Kleber Santana

Atlético de Madrid

David Villa

Diego Godín

Paolo Assunção

Maxi Rodríguez

Mario Suárez

Además, se dio a conocer que nombres de más exjugadores y los entrenadores para este encuentro se revelarán a partir de la siguiente semana.

De acuerdo con la organización del evento, los jugadores invitados serán principalmente referentes que levantaron títulos y protagonizaron momentos recordados por sus aficiones.

¿Cuándo salen y cuánto cuestan los boletos para América vs. Atlético de Madrid?

La venta general de boletos comenzará el lunes 5 de octubre a las 10:00 horas. La compra estará disponible a través de Boletomóvil y los precios partirán de 240 pesos, de acuerdo con información difundida por el Club América.

América es el equipo con más títulos oficiales de liga en la historia del futbol mexicano, con 16 campeonatos en total; los más recientes, gracias al tricampeonato conseguido por André Jardine. El club fue fundado en 1916 y con 110 años de historia es uno de los grandes referentes del deporte nacional.

Atlético de Madrid, fundado en 1903, suma 11 campeonatos de liga en España. Esa cifra lo coloca como el tercer club con más títulos de liga en ese país, por detrás de Real Madrid y Barcelona. El más reciente llegó en la temporada 2020/21 de la mano del ‘Cholo’ Diego Pablo Simeone.