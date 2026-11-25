Los cuatro ejemplares de trigre de Bengala se encuentran en observación veterinaria para evaluar sus condiciones físicas y de salud.

Cuatro tigres de Bengala, entre ellos un cachorro blanco de aproximadamente cinco meses de edad, quedaron bajo resguardo temporal y vigilancia veterinaria de Ostok Sanctuary, luego de ser asegurados durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble de la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán.

La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de esta organización participó en el manejo, sedación y traslado de los ejemplares, a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de Ostok Sanctuary IAP, informó que los animales ingresaron a las instalaciones de la reserva este martes, después de que el equipo especializado acudiera al lugar para realizar las maniobras de contención y traslado.

Se trata de un cachorro de tigre blanco de aproximadamente cinco meses, otro ejemplar amarillo de alrededor de siete meses y una pareja adulta de tigres de Bengala de color amarillo.

Explicó que el personal de rescate, acompañado por médicos veterinarios de Ostok, realizó la sedación controlada de los felinos para garantizar su manejo seguro, colocarlos en transportadoras especializadas y llevarlos a las instalaciones de la reserva, donde actualmente permanecen bajo cuidado profesional.

Los cuatro ejemplares se encuentran en observación veterinaria para evaluar sus condiciones físicas y de salud, así como determinar los cuidados que requieren después de su aseguramiento.

Su estancia en Ostok es de carácter temporal, como parte de la colaboración institucional para garantizar su protección y bienestar de la fauna.

¿Cómo fue la captura de los tigres de Bengala en Mazatlán?

De acuerdo con la información de la FGR, el aseguramiento ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Francisco I. Madero.

La intervención tuvo su origen en una denuncia ciudadana recibida por elementos de la Guardia Nacional, quienes reportaron que en el domicilio se escuchaban constantemente rugidos de felinos.

Al acudir al sitio, los uniformados confirmaron los fuertes y frecuentes rugidos, además de sonidos de diversas aves, por lo que procedieron a resguardar el inmueble y dar parte a las autoridades ministeriales. Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la autorización judicial para realizar la inspección.

Durante el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, localizaron y aseguraron cuatro felinos, cuatro pavorreales, cinco vehículos, un remolque y el inmueble.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta una investigación por un posible delito contra la biodiversidad.

La participación de Ostok Sanctuary permitió que los cuatro tigres fueran trasladados a un espacio con infraestructura y personal especializado en el manejo de grandes felinos, mientras las autoridades federales continúan con las diligencias correspondientes para determinar las condiciones en las que eran mantenidos y su situación legal.