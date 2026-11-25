Usuarios de Telcel recibirán 300 o 500 MB adicionales tras la falla en su red. (Shutterstock, Telcel).

Telcel anunció que regalará megas adicionales a sus usuarios de telefonía móvil que resultaron afectados por la falla en su servicio del viernes 20 de noviembre. La bonificación será distinta para quienes tienen líneas de prepago y pospago, y se aplicará de manera automática.

La compañía, propiedad de América Móvil, informó que los usuarios de prepago recibirán 300 megabytes (MB) adicionales, mientras que aquellos con un plan de pospago tendrán 500 MB extra.

En ambos casos, los megas tendrán una vigencia de 30 días naturales y no será necesario realizar ningún trámite para obtenerlos.

De acuerdo con el comunicado de Telcel, los clientes de prepago recibirán la bonificación durante los próximos días y serán notificados mediante un mensaje de texto (SMS).

Por su parte, los usuarios de pospago verán reflejados los 500 MB adicionales en sus estados de cuenta de los próximos ciclos de facturación.

La empresa indicó que estas bonificaciones son voluntarias y se otorgarán de forma automática a los usuarios afectados por las intermitencias en el servicio de telefonía.

¿Por qué Telcel regalará megas a sus usuarios?

La bonificación ocurre después de la falla registrada el viernes 20 de noviembre, la cual afectó los servicios de llamadas de Telcel en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

La interrupción se prolongó durante varias horas y provocó que usuarios reportaran problemas para realizar llamadas y conectarse a la red.

Consultada por El Financiero, la compañía explicó que el problema se originó por una degradación de la red que afectó a localidades de la Región 9, que comprende las entidades donde se reportaron las fallas.

Tras el incidente, la compañía ofreció disculpas por los inconvenientes y agradeció la confianza de sus clientes. También reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en su infraestructura para brindar un servicio de calidad.