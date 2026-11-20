El reporte de fallas en Telcel comenzó a ser reportado alrededor de las 11 de la mañana de este viernes 20 de noviembre.

¿Aún no te devuelve la llamada? No es que no quiera hablar contigo, es que se quedó sin señal. Usuarios reportaron este viernes 20 de noviembre fallas en la red de Telcel.

La plataforma Downdetector señala que los reportes comenzaron a registrarse hace más de 30 minutos.

El 70 por ciento reporta que no tiene señal en su móvil; el 15 por ciento se quedó sin internet y el 13 por ciento no puede hacer llamadas de voz.

Los reportes de las fallas de Telcel centran en la Ciudad de México, Coahuila y Jalisco, según la plataforma Downdetector.

A través de su página en X, Telcel ha contestado a algunos usuarios que se pondrá en contacto para ayudarles con las fallas en la señal.

Sin embargo, no ha dado alguna explicación sobre por qué no se pueden hacer llamadas o activar los datos.

“Te hemos enviado mensaje privado para dar seguimiento. Quedamos a tus órdenes”, señala en sus mensajes.

Los reportes en la plataforma Downdetector suman más de 3 mil 700.

En un momento, más información.