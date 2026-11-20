La guerra en Ucrania cumplirá 5 años en febrero de 2027. Putin se niega a ceder en sus exigencias territoriales.

Rusia llevó a cabo uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania hasta la fecha, horas después de la histórica cumbre entre Vladimir Putin con Donald Trump y Xi Jinping en China.

Las fuerzas de Moscú lanzaron más de 110 misiles, incluidos 27 balísticos, y más de 400 drones, informó el presidente Volodímir Zelenski, en la plataforma X este viernes 20 de noviembre.

“Absolutamente todos los objetivos eran infraestructura civil común, instalaciones que literalmente sostienen la vida de las personas”, afirmó Zelenski. “Instalaciones energéticas, infraestructura logística, puentes sobre el río Dniéper e infraestructura ferroviaria”.

Al menos ocho personas murieron y casi 30 resultaron heridas, señaló el presidente de Ucrania. Los ataques provocaron interrupciones en el suministro de agua, electricidad y calefacción en Kiev y otras partes del país, según funcionarios locales.

Los bonos ucranianos denominados en dólares registraron la mayor caída entre los mercados emergentes este viernes, mientras que los títulos de cupón cero con vencimiento en 2036 descendieron a su nivel más bajo desde abril.

‘Oleada’ de ataques de Rusia a Ucrania alcanzan a Polonia

“Las tácticas de ataque fueron particularmente crueles esta vez”, afirmó Zelenski. “Se lanzaron varios grupos de misiles, con pausas de entre 20 y 30 minutos, para dificultar la extinción de incendios, la retirada de escombros y las reparaciones”.

Dos misiles y un dron propulsado por un motor a reacción cayeron en el este de Polonia durante el ataque, informó el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Durante una conferencia de prensa en Varsovia, calificó la incursión como otra provocación rusa, aunque señaló que no se registraron daños a la infraestructura en ninguno de los tres lugares donde cayeron los proyectiles.

El jueves 19 de noviembre, Putin prometió una respuesta “mucho más dolorosa” a los ataques ucranianos contra el puente de Crimea, una ruta de suministro clave entre Rusia y la península ocupada, que esta semana provocaron el derrumbe de una sección de la estructura vial.

Incluso antes de sus declaraciones, Moscú había atacado repetidamente los puentes de Kiev, mientras intensifica sus ofensivas contra la infraestructura civil, logística y energética de Ucrania ante la llegada del invierno.

Putin afirmó que Rusia reconstruirá el puente cuya construcción ordenó después de anexar Crimea en 2014. La estructura se extiende a lo largo de 19 kilómetros sobre el estrecho de Kerch.

Después de los ataques, Putin declaró que Rusia no aceptará ningún alto el fuego limitado que abarque el transporte de exportaciones de cereales a través de los mares Negro y de Azov, ni los ataques contra infraestructura energética. Anteriormente, había rechazado múltiples propuestas de tregua.

¿Putin y Trump hablaron de Ucrania en reunión en China?

Los ataques rusos contra Ucrania ocurrieron después de que Putin y Trump hablaran sobre la guerra durante una reunión paralela a la cumbre de la APEC en Shenzhen.

El presidente ruso afirmó que ambos “dedicaron considerable atención” al conflicto, mientras que Trump declaró posteriormente a los líderes europeos que Putin quería poner fin a la guerra.

“Putin lanzó este ataque de una manera sumamente demostrativa, después de reuniones poco fructíferas en China y del fracaso real de su intento de ‘redibujar’ de alguna manera el mundo”, afirmó Zelenski este viernes.

Trump ha reanudado los esfuerzos de Estados Unidos para negociar el fin de la guerra de Rusia contra su país vecino, un conflicto que cumplirá cinco años en febrero de 2027. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, encabezadas por Estados Unidos y celebradas la semana pasada en Abu Dabi, no lograron avances significativos.

Putin continúa exigiendo territorios ucranianos que sus fuerzas no controlan y mantiene los bombardeos con drones y misiles contra las ciudades de Ucrania.