Marx Arriaga exige liquidación a la SEP y anuncia caminata de Ciudad Juárez a CDMX. (Cuartoscuro/@MarxArriaga)

Marx Arriaga convocó a una movilización individual que llamó “Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral”, tras 10 meses de su salida de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El exfuncionario propone realizar una travesía a pie desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte del país, hasta la Ciudad de México.

Quien fuera responsable de coordinar los contenidos de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana argumentó que la protesta surge ante la falta de acuerdos e indemnización por parte de las autoridades educativas.

Señaló que, a casi un año de su salida de la SEP, las autoridades no transparentaron las causas de su separación ni rectificaron los señalamientos sobre su presunta negativa a incorporar la perspectiva histórica de las mujeres en los materiales educativos.

“Me arrebataron el trabajo, pero no la dignidad. Las deudas pesan, pero más pesa el silencio ante la injusticia”, escribió Marx Arriaga en su cuenta de X.

Arriaga subrayó que el recorrido, previsto para iniciar este 20 de noviembre, busca también visibilizar las condiciones que enfrenta el magisterio nacional y defender el proyecto educativo que encabezó durante su gestión en la SEP.

Presión económica lleva a Marx Arriaga a las calles

El anuncio de Marx Arriaga ocurre en medio de complicaciones financieras, según expuso. Meses atrás, advirtió sobre el impacto del retraso en su finiquito, las presiones crediticias y la necesidad de poner en venta su casa en Ciudad Juárez.

En el terreno legal, tras su separación de la SEP en febrero de 2026, Arriaga retomó sus cátedras en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y abrió un proceso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El pasado 17 de noviembre informó sobre una audiencia reciente en dicho órgano laboral, donde trascendió que la SEP pospuso hasta enero su respuesta al reclamo económico.

¿Por qué fue despedido de la SEP Marx Arriaga?

La salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos se formalizó en febrero de 2026. Tras darse a conocer el fin de la relación laboral, el exfuncionario permaneció en sus oficinas hasta el 17 de febrero.

Arriaga acusó irregularidades y violencia durante la entrega de la notificación, mientras que la dependencia rechazó cualquier acto de desalojo.

El motivo de la salida de Marx Arriaga habría estado vinculado con discrepancias operativas por su resistencia a reestructurar los libros de texto para dar mayor visibilidad a las mujeres en la historia nacional, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Arriaga rechazó en varias ocasiones que se negara a editar los contenidos, como se le señaló.