Un hombre que iba a bordo de su moto falleció tras caer en un socavón.

Un hombre que llevaba a su hijo a la escuela en motocicleta falleció tras caer en un socavón en la alcaldía Venustiano Carranza.

Videos en redes mostraron el momento en el que Roger, hombre de 38 años, pierde el control tras caer en el socavón para posteriormente impactarse en un poste, esto en la avenida Francisco del Paso y Trconcoso.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre, y tras confirmarse su fallecimiento, la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó una investigación por homicidio culposo por otras causas.

Las autoridades comenzaron con la investigación a través de trabajos de criminalística, fotografía forense e identificación vehícular.

Los dictámenes relacionados con la muerte del motociclista en CDMX concluyeron. Mientras, las investigaciones de tránsito terrestre continúan en elaboración para determinar cómo ocurrió el accidente y si las condiciones de la vialidad, es decir, el socavón, contribuyeron al choque.

Además, ofrecieron orientación y servicios de acompañamientos a la familia de la víctima, incluido su hijo de 15 años que resultó con lesiones.

¿Qué provocó el socavón relacionado con la muerte del motociclista Roger?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa en la que lamentó el fallecimiento del motociclista Roger.

Además, explicó que el socavón que provocó el accidente se formó tras la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

Dicha información fue confirmada tras un dictámen de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Las autoridades de la Ciudad de México, en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza, comenzaron las revisiones pertinentes, que se complementan a las labores de la Fiscalía CDMX.

Finalmente, luego de que se reportara en redes sociales que el socavón fue alertado desde hace medio año, las autoridades negaron reportes al gobierno de la Ciudad de México relacionados con el punto donde ocurrió el incidente.

Roger fue velado por su familia este jueves 19 de noviembre.