¿Y así quiere convertirse en alcalde? Carlos ‘Gullit’ Peña, exfutbolista del Club León y de la Selección Mexicana, fue acusado por Gabriela Echeverría, exregidora y aspirante de Morena, de realizarle presuntos tocamientos sin su consentimiento durante una reunión del partido en León, Guanajuato.

El incidente ocurrió en el restaurante Pachita, durante una reunión de aspirantes de Morena a la alcaldía de León quienes se reunieron para hablar sobre la unidad del partido y el proceso político rumbo a las elecciones de 2027.

Echeverría aseguró que el exfutbolista le tocó las piernas mientras conversaban, por lo que decidió levantarse y cambiar de lugar. La exregidora anunció que presentará una denuncia ante los órganos internos de Morena y buscará asesoría para determinar si también emprende acciones legales.

¿Qué dijo Gabriela Echeverría sobre los presuntos tocamientos de ‘Gullit’ Peña?

Gabriela Echeverría relató que el ‘Gullit’ Peña se sentó junto a ella durante la reunión y comenzaron a conversar y bromear. Explicó que inicialmente mantuvo una actitud amable con el exfutbolista, debido a que ambos participaban en el mismo proceso interno de Morena.

Sin embargo, aseguró que durante la conversación ocurrió un contacto físico que consideró inapropiado, por lo que reaccionó para detenerlo.

“Yo fui amable, pero al estar platicando, pues, fui tocada en mis piernas y, pues, yo lo golpeé como para que se detuviera. Me tuve que parar yo y moverme. Pero, bueno, mi denuncia se tiene que hacer porque yo no soy una mujer que se queda callada, porque soy una mujer que protege a otras mujeres, que siempre levanta la voz y que lo voy a hacer en este momento”, declaró en una entrevista con Alex Ramblas, periodista independiente.

La exregidora cuestionó que tuviera que abandonar su asiento después del incidente y consideró que el exfutbolista debió retirarse de la reunión.

“O sea, mi reacción fue, pues, golpear su brazo y yo pararme y moverme. Pero ¿por qué siempre es quien está siendo violentada la que se tiene que mover? O sea, él debió de haberse retirado, él no debió ni siquiera de haber venido si estás en esas condiciones, ¿no?”, expresó.

Sobre el comportamiento de Peña, Echeverría explicó que no podía confirmar si se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque cuestionó las condiciones en las que llegó a la reunión.

En otra entrevista, la exregidora señaló que no permitiría lo ocurrido y reiteró su intención de acudir a las instancias internas del partido.

“Por el ‘Gullit’. Y yo no lo voy a permitir. O sea, yo voy a poner mi denuncia primero en el órgano interno. Me paré, fui la primera para señalarlo porque dije, ‘Yo no lo voy a tolerar’”, afirmó.

Echeverría también criticó la falta de filtros para el registro de participantes en el proceso interno de Morena y cuestionó los antecedentes que atribuyó al exfutbolista, entre ellos presuntos problemas relacionados con el alcohol, violencia y ser deudor alimenticio.

Respecto a la posibilidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, la exregidora explicó que primero buscaría asesoría, pues reconoció que todavía se encontraba afectada por lo sucedido.

“Voy a asesorarme. La verdad es que estoy sacada de onda, porque lo que pasa siempre que una mujer es violentada es eso. O sea, tu reacción a veces es sonreír, a veces es...”, declaró.

¿Qué dijeron los aspirantes y el Consejo de Morena sobre ‘Gullit’ Peña?

Las acusaciones contra el exjugador del León, Chivas y Crua Azul también provocaron reacciones entre los aspirantes que participaron en la reunión, algunos de los cuales cuestionaron el comportamiento del ‘Gullit’ Peña durante el encuentro.

Marcelino Trejo, abogado y aspirante a la alcaldía, señaló que Peña interrumpió en distintas ocasiones la reunión y se levantó de su asiento, por lo que consideró que su conducta no fue apropiada.

“Ustedes lo vieron y pues creo que por ahí cometió un grave error. Ya vimos al Gullit ahí interrumpiendo, al Gullit, levantándose”, declaró.

Mientras que, Rudel Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato, reconoció que se enteró del incidente al finalizar la reunión y aseguró que informaría a las autoridades correspondientes para que se atendiera el caso.

“Yo como presidente del consejo tengo que dar aviso a las autoridades y se hará un proceso que la compañera, para no decir el nombre ni exponerla, lo realizará en su momento y yo como presidente del consejo lo tengo que apoyar, porque no podemos permitir actitudes y algunas situaciones con las que estamos luchando”, declaró.

Al finalizar la reunión, Alex Ramblas también intentó entrevistar a ‘Gullit’ Peña sobre lo ocurrido. Sin embargo, el ex no aceptó responder a sus preguntas y se retiró del lugar.

Tras el incidente, la Presidencia del Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato emitieron un comunicado en el que expresaron su respaldo a Gabriela Echeverría y condenaron cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia contra las mujeres. También señalaron que este tipo de conductas no tienen cabida dentro del partido, pues afectan la convivencia, la unidad y la dignidad de sus integrantes.

En el posicionamiento, firmado por Rudel Oliva Hernández, se informó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades internas del partido para que investiguen los hechos, escuchen a las partes involucradas y emitan una resolución conforme al debido proceso.