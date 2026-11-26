Jensen Huang tomó decisiones personales, de esas que son tan importantes que afectan otras áreas de la vida. Él mismo aceptó que fue infiel reiteradamente, y una de esas se coló como una “posible” espía… del gobierno chino, para acabarla. Asumió que no fue la única infidelidad y comprometió incluso la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para muchos, razones para denostarlo hay muchas, pero desde mi punto de vista también hay razones para admirarlo, y muy sólidas. Esa la cuestión que considero relevante.

Hablamos de alguien que lavó platos y atendió mesas en Denny’s antes de cofundar una compañía que hoy ocupa un lugar central en la revolución de la inteligencia artificial. Treinta y tres años de decisiones, riesgos, aciertos, errores y mucho trabajo. Logró superar al titán del medio durante muchos años, Intel, que muchos creían invencible. Llevó a Nvidia, a una valoración acorde a su potencial, la segunda más valiosa del mundo, nada más.

Sin embargo, cuando se generó el escándalo, miles de artículos y columnas se enfocaron en señalar sus errores. Y sí, el escándalo vende, el salseo, la oportunidad de decir “miren, no era tan buena persona”. Pero detrás de esto hay algo muy delicado e importante para todos, especialmente para los mexicanos, y es el virus y la cultura de la envidia y el resentimiento, que siento que está creciendo tanto como lo hizo Nvidia, sólo que ésta no nos vuelve ricos ni poderosos, sino todo lo contrario: nos da razones para estar a gusto con la pobreza y la mediocridad.

Hay una reflexión que me gusta mucho del filósofo británico Luke Brunning, de la Universidad de Leeds, sobre la admiración como alternativa a la envidia. La envidia mira lo que otro consiguió y pregunta: “¿Por qué él y no yo?”. La admiración observa lo mismo y pregunta: “¿Cómo lo logró?”. Por eso lo llamo el antídoto inglés al virus de la envidia. Parece una diferencia pequeña, pero cambia todo. La primera nos atrapa en la comparación, hacia la bajeza. La segunda nos da razones para crecer, mejorar, imitar al ganador y lograr ser uno.

Eso entiendo por defender una cultura de la victoria. No se trata de aplaudir fortunas ni de fabricar héroes intocables. Se trata de reconocer el mérito sin sentir que el brillo de alguien más apaga el nuestro. Si otro pudo innovar, emprender, crear empleos o abrir camino, quizá nosotros también podamos intentarlo.

Nvidia comenzó apostando por los gráficos de videojuegos; en 1999 presentó la GPU como una pieza capaz de transformar la computación. En 2006 lanzó CUDA, que abrió sus procesadores a tareas generales de cálculo. En 2012, esas herramientas ayudaron a impulsar el salto de la inteligencia artificial moderna. No fue una línea recta ni un golpe de suerte: fue una apuesta de largo aliento, sostenida por equipos enteros que suman alrededor de 42 mil personas altamente competitivas.

México necesita más de esa actitud y mística empresarial. Más personas que se atrevan a construir y menos que se sienten a esperar el tropiezo. Me cuesta imaginar un país próspero si enseñamos a nuestros jóvenes que destacar es motivo de sospecha; mientras que fracasar sea motivo de burla.

Cuando veo a Jensen Huang siendo recibido de nuevo como consejero presidente de la segunda empresa más valiosa del mundo, en medio de aplausos y abrazos de sus trabajadores, veo a un ganador en toda expresión de la palabra. Recuerdo una cita de la Biblia que es una de las políticas que me enseñó mi socio para enfrentar el chisme ajeno: por sus frutos los conoceréis. Más Nvidia y menos envidia, más admiración como antídoto de nuestras propias derrotas.