A partir de noviembre se gesta un fenómeno psicoeconómico que casi todos hemos padecido: la resaca de diciembre. Lo curioso es que todavía no ponemos el árbol y ya tomamos decisiones que lamentaremos antes de quitarlo. No hace falta brindar para amanecer con dolor de cabeza, ya que a veces basta con aceptar dieciocho meses sin intereses.

Recién terminó El Buen Fin y las instituciones federales hablan de ventas cercanas a los 235 mil millones de pesos y la participación de 200 mil negocios. Me alegra que las tiendas vendan: detrás del mostrador hay empleos, familias y emprendedores que esperan estos días para tomar aire. Claro que aprovechar descuentos para los regalos de Navidad o el intercambio de la oficina puede ser inteligente. El problema es cuando la oferta se vuelve más importante que nuestra necesidad.

Las compras tradicionales de diciembre ahora empiezan en noviembre: los regalos del intercambio, los juguetes que esconderemos hasta Navidad, la ropa para las fiestas y ese gusto que llevamos meses posponiendo. No hay nada que reprochar. Lo paradójico es que, entre tanta previsión, a veces solo tomamos en cuenta qué regalar y no cómo pagarlo.

De seguro hubo quien haya hecho compras oportunas, sin duda. Sin embargo, habrá quien haya comprado algo más difícil: el perdón. El reloj para quien nunca tuvimos tiempo, la consola para el hijo con quien casi no jugamos o la bolsa para arreglar una discusión pendiente. Aunque regalar abre una puerta, nunca reemplaza el esfuerzo de cruzarla. ¿Podemos juzgar esas decisiones? No, pero sí preguntarnos qué esperamos realmente de un regalo.

El dinero tiene una característica fascinante: transformarse casi en cualquier cosa, menos en aquello que depende de nuestra voluntad. Por ejemplo, pagar una cena, pero no tener una buena charla; financiar unas vacaciones, pero no disfrutarlas a plenitud; comprar flores, pero no pedir perdón. Lo realmente importante nos toca a nosotros.

Por eso sostengo que las decisiones financieras siempre son emocionales. Ahorramos por amor a alguien, gastamos por ilusión, nos endeudamos por miedo a quedar mal. No hay nada vergonzoso en ello. Somos personas, no balances contables. Pero confundir una emoción con una necesidad puede salir caro, y no siempre hablo de pesos.

Mateo 6:21 nos dice: “donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón”. La pregunta es dónde lo hemos puesto: ¿en la persona o en la etiqueta?

Tampoco es bueno confundir prudencia con tacañería porque mi deseo es que los negocios vendan, que los trabajadores disfruten su esfuerzo, que las familias celebren y que los regalos sigan siendo una manera hermosa de decir “pensé en ti”. Solo que considero que no es conveniente confundir el dinero con el cariño.

La verdadera resaca de diciembre es la ansiedad de pedirle al futuro que resuelva nuestras inquietudes del presente. El cubetazo de realidad nos llega en enero, cuando abrimos los estados de cuenta (si es que lo haces), pero todo nace en noviembre. En ocasiones la deuda más pesada ni siquiera es con el banco, sino con nosotros mismos: esa conversación consciente que posponemos día tras día.

Antes de comprar el siguiente regalo para alguien que realmente queremos, vale la pena hacerse dos preguntas: ¿puedo pagarlo sin hipotecar mi tranquilidad? Y, sobre todo, ¿estoy regalando algo o intentando sustituir algo? Porque un regalo puede acompañar una disculpa, pero nunca reemplazarla. El cariño no tiene precio; nuestras decisiones, en cambio, siempre tienen consecuencias.