Ueno Bank, Herdez, culpables y víctimas

En México el ecosistema Fintech y de bancos digitales está creciendo y en auge. Sin embargo, sigue siendo un ecosistema nuevo y frágil que ha estado construyendo confianza tesoneramente. Tenemos actores que lo han hecho muy bien y son ejemplo no sólo de innovación sino de algo fundamental en el medio financiero: la confianza. Grandes Fintech como Bitso con Daniel Vogel o Stori con Marlene Garayzar representan dignamente el sector; empresarios disciplinados que están contribuyendo al mercado paso a paso, sin correr ni apresurarse. No es poca cosa, cuando un participante la riega, sufren los cuentahabientes y el ecosistema entero. Por eso es tan importante hablar abiertamente del caso de Ueno Bank porque, aunque es de otro país, la desconfianza cruza fronteras con facilidad.

Ueno Bank es el ejemplo de todo lo que puede hacer mal una institución financiera. Primera, su presidente renuncia y asume como presidente del banco central de Paraguay. Esto es un sinsentido y viola el más básico sentido común sobre conflicto de intereses: una autoridad reguladora no puede ser presidido por un sujeto que a su vez debe ser regulado por la misma autoridad. Y no cualquier autoridad, hablamos del banco central. Luego también, el mismo Presidente de la República es accionista de Ueno, aquí hay lugar para el debate: ¿se trata de un empresario corrupto, o de un político corrupto?

Por otro lado, se tomaron demasiado en serio lo de que si el banco no te presta conviértete en uno. Los préstamos millonarios que se hicieron a empresas de su mismo grupo, que en cualquier otra institución no pasaría el comité de crédito, huelen más a desvío de fondos que a un error de análisis de riesgo. Y por si fuera poco, estos créditos terminaron de sacar de balance al banco y lo colocaron por debajo de los niveles de reserva recomendados. Esto quiere decir que de la captación que tenían, no respetaron lo mínimo que debían tener disponible para responder a la operación normal de depósitos y retiros de sus cuentahabientes.

El resultado son millones de personas que fueron lastimadas en dos de las cosas más sagradas en esta vida: su dinero y su confianza. En México, hay que decirlo, somos una economía 37 veces más grande y sofisticada y la autoridad correspondiente, la CNBV, está muy vigilante y tiene tolerancia cero a pillos de este nivel.

Por otro lado, una empresa por más grande que sea como lo es Grupo Herdez no se salva de los pillos. Desde el 2007 enfrenta los intentos de extorsión de un trabajador que ideó un plan macabro de simular una relación laboral y luego exigir un tipo de rescate.

Las investigaciones apuntan a que esa relación laboral nunca existió. También se ha reportado una exigencia de 20 millones de pesos para evitar embargos y, de acuerdo con la compañía, se inmovilizó una cuenta con más de 650 millones que después recuperó. Eso no es una travesura jurídica. Es la posibilidad de convertir un expediente y una sentencia en instrumentos de presión. Si se acredita, sería un abuso que debería indignarnos, cualquiera que fuera el tamaño de la víctima.

Aquí aparece la vieja historia de David contra Goliat. Solemos asumir que el grande siempre es culpable y el pequeño siempre tiene razón. Pero la justicia no funciona por tamaños. Herdez también puede ser víctima. Defenderla no significa regatear los derechos laborales; significa exigir procedimientos limpios, jueces independientes y consecuencias para quien haya cometido delitos. Con pruebas y debido proceso, por supuesto, no con condenas anticipadas.

Ueno y Herdez nos recuerdan que el Estado de derecho no se defiende con discursos, sino con instituciones que respondan por sus actos. ¿Quién vigila a los vigilantes? A quienes supervisan bancos y administran justicia hay que exigirles cuentas. Porque la confianza también se audita.