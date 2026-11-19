Erik Lira se quedó sin el sueño europeo, ni un lugar en dónde vivir el pasado verano. El ‘Pitbull’ habló por primera vez sobre su fichaje fallido para jugar en una de las ligas más grandes del mundo.

El pasado Mundial 2026, Lira no solo le ganó la titularidad a un pilar de la Selección Mexicana como Edson Álvarez, sino que se convirtió en uno de los jugadores más comentados por las actuaciones que dio en la media de contención del Tri.

Gracias a esto, el capitán del Cruz Azul llamó la atención de clubes europeos, uno de ellos el AS Mónaco, equipo de la Ligue 1 con el que prácticamente estaba amarrado para cerrar su fichaje; sin embargo, la escuadra del principado no logró liberar la plaza de jugador extracomunitario que requería para registrar al ‘Pitbull’.

¿Qué le pasó a Erik Lira tras su fichaje frustrado con el Mónaco?

En entrevista con el periodista Alberto Lati para la revista GQ, que lo nombró el ‘hombre del año’, Lira describió su traspaso caído con el Mónaco como “un golpe duro”.

El ‘Pitbull’ reveló que él y su familia tenía todo planificado para mudarse a Mónaco: entregó la casa en donde vivía, pensaban en comer algo de camino al Aeropuerto y comenzaría su nueva vida junto con el ‘sueño europeo’. Pero lo llamaron ya con una camioneta cargada con seis maletas cerradas para informarle que el fichaje ese cayó.

Más allá de que naturalmente le dolía que se canceló la negociación de último minuto, tenía que buscar qué hacer inmediatamente para tener en dónde pasar la noche.

“Cuando me dicen… me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí, obvio por el momento, pero también por la preocupación. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí. Literal. Nadie sabe lo que pasamos (...). Fue bastante jodido, complicado”, externó sobre la situación.

El canterano de Pumas se debía reportar nuevamente a La Noria para los entrenamientos bajo el mando de Joel Huiqui; aunque Cruz Azul le dio facilidades para que reacomodara su vida en la Ciudad de México, Lira decidió regresar lo antes posible y al siguiente partido reapareció con la playera 6 de ‘La Máquina’ en la cancha.

“Cruz Azul me dijo que me tomara el tiempo que quisiera. Sabían cómo estaba de lastimado. El sueño europeo y todo eso. Me fui con mis papás. Ahí estuve. Y llamé para decirles que quería jugar el partido a los dos días. Tenía que estar ya con mis compañeros. Me insistieron que respirara, que esperara. Pero ya había recibido de mis papás el amor que tenía que recibir y debía estar. El sábado ya estaba jugando contra Santos. Puedes tirarte… pero no es la solución", detalló el capitán del Tri en el pasado México vs. Jamaica.

Tras caerse su fichaje, Lira recordó que tuvo una lesión hace 7 u 8 años, antes de debutar en primera división con Pumas, que ni siquiera le permitía caminar. Ante esto, reflexionó que volverá a presentarse una oportunidad si persevera. “Por no haber ido al Mónaco no significa que no jugaré en Europa, no pararé hasta no conseguirlo”, condenó.