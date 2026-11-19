Sandra Cuevas anunció que concluyó la redacción de su tesis doctoral sobre el régimen jurídico de las alcaldías de la Ciudad de México. (Cuartoscuro).

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que concluyó la redacción de su tesis doctoral, titulada “El Régimen Jurídico de las Alcaldías de la Ciudad de México”, con lo que se declaró lista para presentar su examen de grado y obtener el título de doctora en Derecho.

A través de sus redes sociales, el 19 de noviembre de 2026, Cuevas compartió que terminó el trabajo académico, en el que analiza las facultades, atribuciones, limitaciones legales y el marco jurídico que regula el funcionamiento de las alcaldías y los gobiernos locales de la Ciudad de México.

Con este anuncio, la exfuncionaria se suma a la conversación sobre los doctorados de figuras vinculadas con la política mexicana, como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, quien también presumió recientemente su título de doctora en Derecho Constitucional.

Sin embargo, a diferencia de Batres, quien recibió su título en 2024 por la Universidad Tepantlato, Sandra Cuevas todavía debe presentar su examen de grado para obtener formalmente el doctorado.

¿Qué estudió Sandra Cuevas?

De acuerdo con información publicada anteriormente, Sandra Cuevas cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México (UVM) y una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ).

La exalcaldesa de Cuauhtémoc ya había completado los créditos correspondientes al doctorado y tenía pendiente la elaboración de su tesis, cuyo tema se concentra en el régimen jurídico de las alcaldías capitalinas.

Su investigación aborda las facultades y atribuciones de los gobiernos locales, así como las restricciones legales que determinan su funcionamiento en la Ciudad de México.

Lenia Batres también presumió su doctorado

El anuncio de Sandra Cuevas ocurre después de que Lenia Batres defendiera su formación académica y presumiera su título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato.

“Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”, dijo la ministra en un video publicado en sus redes sociales.

Ante los cuestionamientos sobre la institución educativa, Batres señaló que se trata de una universidad mexicana y destacó que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, también cursó una maestría y un doctorado en ese centro educativo.