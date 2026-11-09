Lenia Batres protagoniza nuevo altercado en la Corte: ‘Si quiere darme la palabra el día que usted guste’

Este lunes se vivió un nuevo encontronazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizado por la ministra Lenia Batres, quien de plano advirtió una animadversión a sus proyectos

“A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la Presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”, advirtió Batres.

La pugna inició a partir de un proyecto de discusión que presentó Batres, relacionado con un caso de propiedad intelectual presentado ante el IMPI, el cual fue calificado como “contradictorio” por algunas y algunos de los ministros.

“Yo sostengo el proyecto en los términos en los que lo hemos planteado, no hay ninguna contradicción, es absolutamente congruente y no tiene contradicción alguna”, se defendió la ministra Batres.

¿Con qué ministros ‘peleó’ Lenia Batres?

Lenia Batres se molestó con dos intervenciones, una del ministro Arístides Guerrero, que fue insistente en que se incluyera en el engrose del asunto algunas consideraciones que envió a la ponente y que ésta aceptó; y la otra del ministro Giovanni Figueroa, quien pidió aclarar los efectos de la decisión que proponía la ponente.

Entonces empezó el jaloneo. Batres y Figueroa prácticamente se arrebataron la palabra, e incluso Batres confrontó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a quien exigía le diera la palabra pero no lo dejaba hablar por la interrupción constante.

Fue entonces que Batres se cruzó de brazos y dijo en tono de reclamo “usted me dice ministro, si quiere darme la palabra el día que usted guste”. Aguilar Ortiz rogó a Batres que tomara la palabra, que su intención no era dar prioridad al ministro sino pedirle que fuera ella quien expusiera sus motivos.

El tono de la discusión siguió en los mismos términos y Batres explotó una vez más cuando la ministra Yasmín Esquivel insistió en que el proyecto era contradictorio. “Parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña”, dijo Batres.