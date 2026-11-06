Lenia Batres defiende su doctorado en la Universidad Tepantlato: ‘No es Oxford ni Harvard, es mexicana’

Lenia Batres señaló que entre los egresados de la Universidad Tepantlato se encuentran jueces, magistrados y hasta un exministro de la SCJN.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presumió que obtuvo el título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, institución privada que defendió ante los cuestionamientos sobre su reconocimiento académico.

A través de un video, Batres mostró su título y aseguró que cursó más de dos años de estudios para obtener el grado, luego de aclarar que lo que recibió fue una acreditación de sus estudios en dicha universidad y no un doctorado honoris causa, como lo habrían difundido algunos periodistas.

“Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”, contó al inicio del video.

La ministra también criticó a los periodistas que denostaron a la institución, la cual, aseguró, tiene más de 30 años de existencia formando a jueces y magistrados.

“Había unos periodistas carroñeros de esos que quién sabe por qué atacan y atacan, yo supongo que es parte de sus funciones, quizá de sus pagos, y andaban diciendo que yo andaba presumiendo un doctorado honoris causa por esta universidad. No, yo hice más de dos años de estudios para sacar el doctorado en Derecho Constitucional.”, afirmó.

Lenia Batres sale en defensa de la Universidad Tepantlato

En su mensaje, Batres respondió a los cuestionamientos sobre la Universidad Tepantlato y defendió su nivel académico.

Mencionó que el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también cursó una maestría y un doctorado en esa universidad.

De igual forma, señaló al ministro en retiro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien realizó estudios de maestría y doctorado en la misma institución. Además, afirmó que dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son egresados de Tepantlato.

“Sí, no es Oxford, no es Harvard, no es Yale, es una universidad mexicana, privada”, dijo Batres, quien consideró que los señalamientos en su contra terminaron por desacreditar a una institución que cuenta con una trayectoria propia.

¿Qué otros estudios tiene la ministra Lenia Batres?

En el video, la ministra también habló de su formación académica y de otros estudios de posgrado que ha realizado a lo largo de su carrera profesional.

Explicó que cursó una maestría y un doctorado en Estudios de la Ciudad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Sobre la maestría, destacó que obtuvo una mención honorífica, mientras que precisó que todavía tiene pendiente titularse del doctorado.

Asimismo, mencionó que estudió una maestría en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, para la cual elaboró una tesis sobre políticas de vivienda urbana. En ese trabajo, dijo, desarrolló una propuesta de programa de vivienda para la capital.

A esta formación agregó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas, que concluyó en 2011. Sin embargo, explicó que tuvo que realizar posteriormente un proceso de actualización sobre el sistema penal acusatorio y el juicio oral antes de obtener el título.

“Me gusta estudiar”: Batres responde a críticas por su título

Batres agregó que hace aproximadamente 10 años recibió un doctorado honoris causa, aunque dijo que no suele mencionarlo porque, a diferencia del grado obtenido en Tepantlato, este no tiene valor curricular.

Respecto a su doctorado en Derecho Constitucional, la ministra defendió su validez y aseguró que está dispuesta a mostrar el título a quienes deseen conocerlo.

“Me gusta estudiar, no ostento nada que no tengo”, afirmó la ministra, quien sostuvo que los títulos académicos no hacen a las personas diferentes ni deben utilizarse para establecer distinciones entre ellas.

Finalmente, Batres señaló que tiene interés en continuar su formación en distintas instituciones, entre ellas la Universidad Tepantlato, la UNAM y la UACM, siempre que tenga oportunidad de hacerlo. Añadió que su trabajo en la Suprema Corte también la obliga a estudiar diariamente, particularmente en materia de Derecho Constitucional.