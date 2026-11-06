Al INE le ‘llueve sobre mojado’: Trabajadores de módulos harán un paro nacional si no les suben el sueldo

Un empleado del INE gana menos de 10 mil pesos al mes, por lo que buscan un incremento salarial. (Cuartoscuro).

Edgar Fernández, trabajador de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer las condiciones en las que trabajan, así como los sueldos ‘raquíticos’ con los que se opera.

Sentenció que si no se llega a una negociación para el incremento del sueldo, realizarán un paro de labores el lunes 9 de noviembre.

“Hay un paro nacional el lunes incremento del sueldo, nuestros sueldos son raquíticos, no llegan ni siquiera al mínimo nacional. Es una propuesta al Consejo General y un llamado a que nos escuchen, se llegue a una negociación y evitar el paro”, aseguró Fernández.

En entrevista radiofónica detalló que ganan apenas ganan 4 mil 800 pesos a la quincena y que fue en diciembre del 2025 cuando tuvieron un primer acercamiento con la ahora exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para pedir un incremento del 25 % de sueldo en sus salarios.

En esos momentos no tuvieron respuesta y en mayo de 2026 de nuevo hubo diálogo sobre el tema con Cluadia Espino. “Se hizo un análisis donde se nos dijo que no había presupuesto para aumentarnos el sueldo”, dijo el empleado del INE.

De no llegar a un acuerdo, los más de 5 mil trabajadores suspenderán actividades en 800 módulos en todo el país y no habrá credencialización.

¿Cuáles son las malas condiciones de trabajo de los empleados del INE?

Fernández explicó a detalle las malas condiciones en las que trabajan los empleados de los módulos ciudadanos:

Falta de vacaciones dignas. Se las dan cuando quieren.

Tienen apenas 12 minutos para comer.

No hay insumos suficientes para que trabajen.

Equipos en mal estado, con teclados que ya no funcionan.

Ellos hacen la limpieza del lugar.

No hay personal de seguridad.

Fernández recordó que año con año la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto al INE y que en 2027 les restaron 5 mil millones de pesos. Agregó que llevan años pidiendo un incremento de sueldo.

“No es posible que nosotros siendo la base operativa no se tenga dinero para nosotros, que somos la cara del INE ante la ciduadanía, pero sí para presuntamente repartirse contratos millonarios”, sentenció Fernández.

El trabajador hizo referencia a el caso de corrupción que se destapó recientemente en el INE y que involucra a Taddei, que dio contratos millonarios a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.