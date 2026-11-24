Afore XXI Banorte fue distinguida con el Grand Prix Inversionista ALAS20 2026 —la máxima distinción que otorga esta iniciativa a inversionistas institucionales de Hispanoamérica— debido a su liderazgo, consistencia y excelencia en materia de inversión responsable y su divulgación.

Adicionalmente, la Afore obtuvo el primer lugar en México en la categoría de Inversión Responsable, reafirmando su posición como una institución referente en la incorporación de factores Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ASG) en la gestión de inversiones. El doble reconocimiento refleja el compromiso de XXI Banorte con una visión en la que la integración de factores ASG contribuye a promover una gestión responsable de los recursos de las y los mexicanos.

“Recibir el Grand Prix Inversionista ALAS20 confirma que la inversión responsable es una forma de proteger e incrementar el patrimonio de millones de personas. Integrar criterios ASG en las decisiones de inversión nos permite gestionar mejor los riesgos, identificar oportunidades de crecimiento y contribuir al desarrollo de México. Este logro nos compromete a seguir elevando los estándares en favor de cada cuentahabiente”, afirmó David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Cabe señalar que estos reconocimientos forman parte de la Agenda de Líderes Sustentables ALAS20, iniciativa impulsada por GovernArt que evalúa y distingue las prácticas de sostenibilidad, gobierno corporativo e inversión responsable de empresas e inversionistas institucionales de América Latina y España.

Ambos premios reconocen los avances de XXI Banorte en la consolidación de su estrategia de inversión sostenible, que incorpora la acción climática y el involucramiento activo con las empresas en las que invierte. Entre los principales hitos de la Administradora destaca la validación de sus metas climáticas de corto plazo por la Science Based Targets initiative (SBTi) —que fortalece su compromiso con la descarbonización de sus operaciones y la gestión de los riesgos climáticos asociados con su portafolio de inversión— y la publicación de su informe de Divulgación Financiera Relacionada con el Clima —elaborado bajo las recomendaciones del Task Force On Climate-related Financial Disclosures (TCFD), mediante el cual comunica su enfoque de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos frente al cambio climático.

Estos avances se complementan con el reconocimiento obtenido por séptimo año consecutivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), y con los resultados alcanzados en la evaluación de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI).

Con estos logros, XXI Banorte reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una estrategia de inversión responsable y sostenible que contribuya a proteger el ahorro para el retiro, generar valor de largo plazo y acompañar la transición hacia una economía más sostenible.